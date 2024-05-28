الجهاد الإسلامي ينشر فيديو للمختطف الإسرائيلي ساشا تروبنوف

نشر الجهاد الإسلامي اليوم (الثلاثاء) فيديو للمختطف الإسرائيلي لديه، ساشا تروبنوف. وليس واضحًا متى تم تصوير الفيديو.

تروبنوف، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل في أمازون، هاجر منذ 25 عامًا الى إسرائيل واستقر في كيبوتس نير عوز بغلاف غزة مع عائلته. والداه، ييلانا وفيتالي، وجدته كانوا أختطفوا لغزة وأفرج عنهم في صفقة، في حين قتل والده بالهجوم في السابع من أكتوبر. وتواجد تروفونوف بنفس اليوم في الكيبوتس لأنه جاء لزيارة عائلته مع صديقته، سابير كوهين.

وأعلن مقر الأهالي لإعادة المختطفين إن عائلة تروبنوف توافق على استخدام ونشر الفيديو الذي نشرته اليوم حركة الجهاد الإسلامي، بعد 235 يوما في الأسر.

وذكر البيان الصادر عن منظمة العائلات إنه "علامة حياة من ألكس تروبنوف هي دليل إضافي وواضح لذلك بأن حكومة إسرائيل يجب أن تعطي تفويضا كبيرا لطاقم المفاوضات، مما قد يؤدي إلى اتفاق لإعادة جميع المختطفين الأحياء وإلى دفن جثامين المختطفين القتلى".