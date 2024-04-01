الجيش الإسرائيلي يؤكد: المسيرة العراقية أصابت مبنى بقاعدة عسكرية بخليج ايلات

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أن الطائرة المسيرة التي أطلقت الليلة من العراق عن طريق الأردن الى ايلات اخترقت أنظمة الدفاع الجوية وألحقت ضررا بمبنى لقاعدة البحرية الإسرائيلية في خليج ايلات. ولم تتسبب الضربة بأية إصابات نتيجة الضربة. لكن ثقب كبير نتج في المبنى بقاعدة سلاح الجو- وعلى ما يبدو كانت القاعدة هدف الهجوم. وتوقفت بالقرب منها مركبات بحرية لسلاح الجو" بينها واحدة من سفن الصواريخ الجديدة للبحرية من طراز "ساعر 6".

وتم تشغيل صافرات الإنذار بتمام الساعة الـ01:30 في المدينة بعد تسلل الطائرة المسيرة من الأردن، ولم يتم اعتراضها وانفجرت. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "لم تكن إصابات وإنها تسببت بأضرار طفيفة للمبنى" وإن "الحدث قيد التحقيق". ويحقق سلاح الجو الإسرائيلي بكيفية نجاح المسيرة بالتسلل وتجاوز الأنظمة الدفاعية الجوية، وعدم اعتراضها من قبل مقاتلات الدفاع الجوي أو الطائرات المقاتلة وضرب منشأة عسكرية بدقة.

ويشار الى أنه في شهر تشرين ثاني/نوفبمر الماضي اخترقت طائرة مسيرة أطلقتها المجموعة المسلحة الموالية لإيران "الإمام الحسين" من سوريا الدفاعات الجوية وألحقت ضررا لمبنى مدرسة في ايلات. المدرسة كانت فارغة ولم تكن إصابات في الحادث.