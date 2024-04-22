الولايات المتحدة تتمسك بالوساطة القطرية وتعزز التوجه نحو دور لتركيا في المفاوضات

أكد دبلوماسي أميركي أن بلاده حريصة تماما على الوساطة القطرية مشيرا إلى أن "هناك ثقة كبيرة بالدور القطري باعتباره وسيطا فاعلاً ويتمتع بثقة معظم الأطراف" على ما أفاد تقرير في صحيفة العربي الجديد اليوم الإثنين.

تأتي أقوال المسؤول الأميركي تعقيبا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول تقييم الدوحة لدورها في المفاوضات الدائرة بين إسرائيل وحماس في إشارة إلى إمكانية انسحابها على ضوء موقف إسرائيل من الدولة العربية الخليجية والحملة الإسرائيلية العدوانية ضد قطر، وفق المتحدث.

ولم يستبعد المسؤول الأميركي أن تكون قطر قد لجأت إلى هذه الحيلة للضغط على إسرائيل باتجاه السماح بفتح معبر كرم أبو سالم وتكثيف المساعدات لغزة. وأضاف المصدر أن "الولايات المتحدة حذرت الجانب الإسرائيلي مرارا من تبعات الهجوم المتواصل على قطر ووصف انسحاب الدوحة من المفاوضات بمثابة خسارة فادحة لجهود إحلال السلام".

كما كشف المتحدث عن أن الفترة المقبلة قد تشهد وفق تعبيره "مشاركة أوسع لتركيا في الوساطة المتعلقة بالوضع في قطاع غزة"، بما يتساوق مع تقديرات من مؤسسات صناعة القرار الأميركية ذات الصلة". ولفت في هذا السياق إلى أن الفترة المقبلة "قد تشهد مشاركة قيادات أمنية وسياسية تركية في اجتماعات لها علاقة بالوساطة، وربما أيضاً تستضيف أنقرة اجتماعات في هذا الإطار".

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وتطرق المتحدث الأميركي أيضا إلى مشاورات اليوم التالي، وقال إن الدول العربية قاصدا مصر والأردن والإمارات قد أبدت موافقة مبدئية بالنسبة لفكرة المشاركة بوجود عربي في غزة بعد انتهاء الحرب. وأفاد بأن مصر اشترطت أن يتم ذلك بطلب فلسطيني من الجهات الشرعية وتحديد مدة زمنية لهذا الوجود وعلى أن تكون قصيرة، فضلا عن ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

وعقب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على ذلك بالقول: "نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال، أما أن تأتي قوة عربية أو دولية لتوفر حماية للاحتلال، فهي بالتأكيد مرفوضة".