تغطية متواصلة|| اعتراض صاروخ باليستي من اليمن في وسط إسرائيل، واعتراض رشقة صاروخية من لبنان بمنطقة تل أبيب

وفاة الإسرائيلي الحنان طننباوم الذي اختطف عام 2000 واحتجزه حزب الله نحو 3 سنوات

توفي الحنان طننباوم، الذي اختطف في لبنان عام 2000 واحتجزه حزب الله لمدة ثلاث سنوات تقريبا، عن عمر يناهز 78 عاما. وتم استدراج طننباوم، وهو ضابط احتياط في سلاح المدفعية برتبة مقدم، للمشاركة في صفقة تهريب مخدرات واختطف إلى لبنان على يد الإسرائيلي قيس عبيد واللبناني كايد برو. تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة تبادل أسرى تم بموجبها إعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2000 بعد مقتلهم في المعركة - بنيامين (بني) أبراهام،عدي أفيتان وعمر سواعد. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح مئات السجناء الأمنيين، معظمهم من الفلسطينيين واللبنانيين.