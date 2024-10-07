تغطية متواصلة|| اعتراض صاروخ باليستي من اليمن في وسط إسرائيل، واعتراض رشقة صاروخية من لبنان بمنطقة تل أبيب
رشقة صاروخية إطلقت صباح اليوم من خان يونس الى مركز البلاد، وتسببت بإصابة سيدتين من كفار حباد، والجيش الإسرائيلية يشن هجمات مكثفة في بيروت
اليوم الـ 367 للحرب: صافرات الإنذار تطلق اليوم (الإثنين) في مناطق وسط إسرائيل، على إثر إطلاق صاروخ أرض – أرض من اليمن. وصباحاً، رصدت رشقة صاروخية اطلقت تجاه وسط إسرائيل انطلقت من منطقة خانيونس، وأدت إلى إصابة امرأتين نتيجة سقوطهما في قرية حاباد، كما تتواصل القذائف الصاروخية باتجاه شمال وجنوب المدينة البلاد.
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الجيش الإسرائيلي: القذائف في مركز البلاد انطلقت من لبنان
بعد إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد صواريخ اجتازت من الأراضي اللبنانية، وأن التفاصيل قيد التحقيق.
وفاة الإسرائيلي الحنان طننباوم الذي اختطف عام 2000 واحتجزه حزب الله نحو 3 سنوات
توفي الحنان طننباوم، الذي اختطف في لبنان عام 2000 واحتجزه حزب الله لمدة ثلاث سنوات تقريبا، عن عمر يناهز 78 عاما. وتم استدراج طننباوم، وهو ضابط احتياط في سلاح المدفعية برتبة مقدم، للمشاركة في صفقة تهريب مخدرات واختطف إلى لبنان على يد الإسرائيلي قيس عبيد واللبناني كايد برو. تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة تبادل أسرى تم بموجبها إعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2000 بعد مقتلهم في المعركة - بنيامين (بني) أبراهام،عدي أفيتان وعمر سواعد. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح مئات السجناء الأمنيين، معظمهم من الفلسطينيين واللبنانيين.
الجيش الإسرائيلي: أمر بالإعلان عن المنطقة العسكرية أيضًا في رأس الناقورة وشلومي وحنيتا وأدميت وعرب العرامشة
أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه وفقًا لتقييم الوضع، تقرر الأمر بالإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة اعتبارًا من الساعة 22:00 في رأس الناقورة وشلومي وحنيتا وأداميت وعرب العرامشة. ويوضح الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع منعا باتا.
تقرير: "السنوار على قيد الحياة، واتصل بقطر في الأيام الماضية"
أفادت شبكة "العربية" التلفزيونية السعودية عن مصادر أن "يحيى السنوار على قيد الحياة، واتصل بقطر في الأيام الماضية بعد انقطاع طويل".
تقرير: "هناك معلومات مقنعة عن اغتيال خليفة نصرالله في الضاحية"
أكد مصدر أمني لبناني لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن باللغة العربية، أن هناك معلومات مقنعة تفيد بمقتل هاشم صفي الدين، خليفة حسن نصر الله، في هجوم. استهدفه في الضاحية الجنوبية. وأضاف أن حزب الله امتنع عن نعيه وينتظر وصول جثمانه.
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم أكثر من 120 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان
هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 120 هدفاً لحزب الله في جنوب لبنان، بتوجيه استخباراتي دقيق من شعبة المخابرات وبقيادة قيادة المنطقة الشمالية وشعبة العمليات. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن من بين الأهداف أيضاً وحدات جغرافية للجبهة الجنوبية وأهداف لقوة الرضوان ومنظومة الصواريخ والقذائف ومقر استخبارات حزب الله.
اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن خارج إسرائيل
اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن خارج حدود البلاد باستخدام نظام السهم.
بعد الصاروخ من اليمن: لا إقلاع وهبوط من تل أبيب
بعد إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء وسط البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن، تم الإعلان عن تعليق جميع عمليات الهبوط والإقلاع في إسرائيل.
عشرات عمليات الإطلاق باتجاه الجليل وكريات، وسقطت شظايا صاروخ اعتراضي بالقرب من الطريق السريع 22
تم إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل في آخر قصف على كريات والجليل، تم إطلاق 10 منها على كريات شمونة و15 على منطقة كيبوتس يفتاح في إصبع الجليل. رصد سقوط قذائف في الكرايوت، بما في ذلك شظايا صاروخ اعتراضية سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من طريق التفافي للكرايوت.
الناطق باسم حماس في أول تصريح له منذ 3 أشهر: "سنواصل حرب الاستنزاف"
أدلى المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، بأول تصريح مصور له منذ ثلاثة أشهر، قائلا "لقد مر عام على أنجح عملية فدائية وأكثرها احترافية في العصر الحديث. عملية هزت العدو الصهيوني وغيرت وجه المنطقة التي وجهنا فيها ضربة استباقية واسعة للعدو، وندعو أشقاءنا في الضفة الغربية إلى تصعيد مقاومتهم". وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة حرب الاستنزاف الطويلة".
بعد سماع موجه من صافرات الإنذار في منطقة الكرايوت والجليل الغربي، اعتراض وابل من الصواريخ تجاه المنطقة