"الخطة الإسرائيلية ستخلق قنبلة بشرية على الحدود وستشكل تهديدًا للأمن القومي المصري" | آخر المستجدات
اغتيال خلية أطلقت صاروخًا مضادًا للدبابات على جنود • أفادت وسائل إعلام أردنية أن قافلة من 50 شاحنة مساعدات إنسانية ستغادر إلى غزة • رئيس الوزراء: "أخرنا البرنامج النووي الإيراني لعقد من الزمان"
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اليوم 646 من الحرب: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) أن قوات اللواء السابع قضت على خلية مسلحة أطلقت صاروخًا مضادًا للدبابات على القوات. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال نتنياهو إن إسرائيل أخرت البرنامج النووي الإيراني لعقد من الزمان على الأقل.
ذكرت قناة الحدث السعودية، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن "حماس تريد العودة إلى المقترح القطري المقدم في يناير/كانون الثاني بشأن خرائط الانسحاب الإسرائيلي، وقد توافق على تغييرات طفيفة في نقاط معينة من خرائط الانسحاب. إلا أن المنظمة ترفض رفضاً قاطعاً احتفاظ إسرائيل بمحور "المرج"
نقلت صحيفة "العربي الجديد" الموالية لقطر عن مصدر مصري أن "الوفد الأمني سجل تحفظات القاهرة واعتراضاتها على خريطة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. كما أثار الوفد مخاوف القاهرة بشأن الخطة الإسرائيلية لإنشاء "مدينة خيام" في رفح". وأشار المصدر أيضًا إلى أن "الخطة الإسرائيلية ستخلق قنبلة بشرية على الحدود وستشكل تهديدًا للأمن القومي المصري"
حادثة غريبة : رصاصة طائشة أُطلقت من القطاع أصابت إسرائيليًا، وحالته طفيفة. رئيس مجلس شاعر النقب، أوري إبستاين: "الدولة تُقر بعدم وجود مانع أمني يمنع العودة إلى البلدات الحدودية، لكنها ليست هنا لتفهم مغزى قراراتها. لن نقبل بالمخاطرة بحياة البشر في مناطق المجلس. ندعو جميع المسؤولين الأمنيين وصناع القرار إلى الوصول إلى المنطقة والتأكد بدقة من الحفاظ على أمن سكاننا بالكامل"
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أكثر من 150 هدفًا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو أكثر من 150 هدفًا في أنحاء قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن من بين الأهداف التي تم ضربها بمساعدة القوات البرية: مسلحون ، ومبانٍ مفخخة، ومستودعات أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقناصة، ومناطق زرع عبوات ناسفة، وبنى تحتية مسلحة إضافية. وفي الوقت نفسه، عملت القوات في جميع أنحاء القطاع، ودمرت بنى تحتية وشققًا عملياتية، واغتالت مسلحين، بمن فيهم مسلح حاول إطلاق صواريخ على القوات.
أُبلغ الوزراء بأن حماس لا تزال ترفض خطة إعادة الرهائن. وبينما وافقت دولة إسرائيل على المقترح القطري وخطة ويتكوف المُحدّثة، تواصل حماس رفضها وتضع شروطًا غير مقبولة. فريق التفاوض الإسرائيلي موجود في الدوحة ويواصل إجراء محادثات
تقرير في لبنان عن غارة جوية في جنوب البلاد
تقرير فلسطيني: طائرات الجيش الاسرائيلي تقصف وسط خانيونس
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقاتلو اللواء السابع اغتالوا خلية مسلحة أطلقت صاروخًا مضادًا للدبابات على القوات - توثيق من شمال قطاع غزة
وسائل إعلام أردنية تتحدث عن انطلاق قافلة أردنية مكونة من 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة
في مقابلة مطولة مع المعلق مارك ليفين على قناة فوكس نيوز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية إن توقعات ذكرت أن إيران امتلكت قدرات نووية قبل عقد من الزمان، لكن إسرائيل "أخرتها" من خلال، من بين أمور أخرى، العمليات السرية