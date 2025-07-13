الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أكثر من 150 هدفًا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو أكثر من 150 هدفًا في أنحاء قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن من بين الأهداف التي تم ضربها بمساعدة القوات البرية: مسلحون ، ومبانٍ مفخخة، ومستودعات أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقناصة، ومناطق زرع عبوات ناسفة، وبنى تحتية مسلحة إضافية. وفي الوقت نفسه، عملت القوات في جميع أنحاء القطاع، ودمرت بنى تحتية وشققًا عملياتية، واغتالت مسلحين، بمن فيهم مسلح حاول إطلاق صواريخ على القوات.