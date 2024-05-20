عملية رفح: الجيش الإسرائيلي يسيطر على نصف محور فيلادلفيا

بعد نحو أسبوعين من بدء العملية في رفح، تعمق عناصر الفرقة الإسرائيلي 162 القتال في المنطقة، وبدأ لواء الكوماندوس بالعمل في حي برازيل على أطراف المدينة، والذي يعتبر أقصى نقطة غربية في المنطقة التي وصلت القوات الإسرائيلية اليها. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن العملية في رفح ستستمر من أسابيع حتى أشهر وستكون بطيئة وتدريجية، بسبب تعقيد العملية وحساسيتها أمام الولايات المتحدة ومصر.

وأشار الجيش الإسرائيلي بأنه فوجئ بصورة ايجابية بمعدل الإخلاء السريع لسكان المنطقة، والذي جاء حتى من أحياء في رفح لم يكن مطلوبا إخلاؤها، ووفقا للتقديرات، تم إجلاء حوالي 950 ألف من سكان المنطقة إلى مجمعات إنسانية مخصصة تم تجهيزها مسبقا، بشكل أساسي غربي خان يونس ودير البلح في مركز قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هذا دليل على قوة الردع الموثوقة التي تم إنشاؤها، وسوف تسمح لنا بالعمل بفعالية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه تم إصلاح خطوط المياه للمجمعات الإنسانية كجزء من الاستعدادات لاستقبال السكان. كما تم نقل المستشفيات الميدانية ومخازن المواد الغذائية والأدوية إلى المجمعات، وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي ومن المتوقع أن يبقى 300 الف من سكان غزة في منطقة رفح.

وينشط الآن في منطقة رفح أربعة ألوية، ثلاثة منها نظامية، كوماندو، جفعاتي و401 من سلاح المدرعات، ولواء احتياط واحد، 12 (النقب)، وفي الواقع وفقا للبيان يمكن القول أن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على حوالي نصف محور فيلادلفيا في الجزء الجنوبي الشرقي الذي يحد سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن القوات تعمل فوق وتحت الأرض، وتداهم البنى التحتية، وتضبط العديد من الأسلحة، بما في ذلك منصات الإطلاق والعبوات، وتقضي على المسلحين في المنطقة"، مضيفًا أن "القوات قضت حتى الآن على أكثر من 130 من المسلحين". وعثر على العشرات من الأنفاق، بالإضافة إلى عدد من الطرق الهامة تحت الأرض التي هي في طور التنقيب والتدمير".

وبسبب التوتر حول الموضوع مع مصر، أقامت إسرائيل آلية تنسيق مع الجيش المصري تتيح مواصلة العملية الحساسة. حتى الآن تعمل الآلية جيدا بصورة يومية، رغم الغضب المصري بعد التوثيق من بداية العملية في المنطقة، والتي ظهر بها مقاتلون وهم يدوسون بنية تحتية مدنية في معبر رفح باستخدام الدبابات.