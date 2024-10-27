توثيق: انفجار نفق ضخم في لبنان تسبب بتحذير من وقوع زلزال في إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (السبت) أن قوات المظليين ووحدة يهلام عثروا ودمروا منشأة استراتيجية ضخمة تحت الأرض تابعة لحزب الله في منطقة متشابكة في جنوب لبنان. ونظرا لشدة الانفجار، تم رصد الانفجار على أنه زلزال، واستيقظ سكان شمال إسرائيل بعد تنبيهات تطبيق الجبهة الشمالية. وفي وقت لاحق، أبلغ الجيش الإسرائيلي أن هذه إنذارات كاذبة.

واستخدم المقاتلون في عملية التدمير نحو 400 طن من المتفجرات لتفجير المجمع الذي بناه التنظيم ا خلال الخمسة عشر عاما الماضية. يبلغ طول النفق أكثر من كيلومتر ونصف، وفيه معدات كان يستخدمها مئات العناصر للبقاء لفترة طويلة، طعام وأسرة وخزائن وكهرباء والعديد من الأسلحة - صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وقذائف آر بي جي والألغام والعديد من المتفجرات.

تم تنفيذ النشاط بالتعاون مع كتيبة المدرعات 77 ، جدهان 8219، وحدة يهلام والشاباك. خلال عمليات التفتيش والتحقيق في المقر تحت الأرض، اشتبك مقاتلو وحدة يهلام في معارك مع عناصر حزب الله الذين تحصنوا في المكان.