كاتس لعشرات وزراء الخارجية بالعالم: الطريقة الوحيدة لمنع حرب شاملة هي نزع سلاح حزب الله

على خلفية اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الأربعاء) برسالة إلى العشرات من وزراء الخارجية حول العالم أشار فيها فقط إلى الاغتيال في بيروت، وكتب أن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، لكن الطريق الوحيدة لمنع ذلك هي نزع سلاح حزب الله".

كتب كاتس أيضًا أن "إسرائيل قتلت أمس في هجوم مستهدف في بيروت، فؤاد شكر الملقب بسيد محسن، رئيس أركان حزب الله، المسؤول المباشر عن مقتل 12 طفلًا وصبيا في مجدل شمس خلال مباراة لكرة القدم، وقتل العديد من المواطنين الإسرائيليين الآخرين. لقد بعثت إسرائيل بالأمس برسالة واضحة: من يلحق بنا الأذى سيتضرر بقوة كبيرة".

وأضاف كاتس أنه "يجب على العالم الآن أن يدعم إسرائيل ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار من جانب حزب الله، وانسحابه إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701. ويجب على عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين من الشمال العودة إلى ديارهم بسلام".