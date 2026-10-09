التغطية متواصلة| قائد الجيش الإسرائيلي يحذر الولايات المتحدة: "الحرب مع إيران قد تؤجل الانتخابات"
"القوات الأمريكية بقيت حتى منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة، على استعداد لشنّ ضربة عسكرية واسعة على إيران، واستمرّ الانتظار حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين لصدور الأوامر النهائية بشنّ الهجوم
أكد مصدر عسكري أميركي، اليوم الجمعة، على أن"القوات الأميركية تلقّت أوامر بالاستنفار يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بقيت حتى منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة، على استعداد لشنّ ضربة عسكرية واسعة على إيران، واستمرّ الانتظار حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين لصدور الأوامر النهائية بشنّ الهجوم".
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قطر تدين اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي
أعربت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، عن إدانتها للاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.وأكدت الوزارة، في بيان، استنكارها للهجمات الحوثية على السعودية ووصفتها بأنها تهديد مباشر لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.
الجيش اليمني: تقدم ميداني في الجبهات الجنوبية لمأرب
قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن وحدات الجيش تخوض مواجهات متواصلة مع الحوثيين على امتداد جبهات القتال في محافظة مأرب، ضمن عمليات "فجر اليمن". وأضاف: "نفّذت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوماً على مواقع متعددة تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في الجبهات الجنوبية تمكّنت خلالها من دحر الميليشيا من عدة مواقع بعد اختراق تحصيناتها وتفكيك خرائط الألغام التي زرعتها، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
بعد ساعات من فوزها بجائزة نوبل للسلام: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محكمة العدل الدولية في لاهاي
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وزارة شؤون المغتربين تكشف عن فتح باب الانضمام لـ "أسطول الصمود العالمي" للقيام بأنشطة نضالية في الضفة الغربية
مشتبهان بهما يدفعان ببراءتهما من تهمة مراقبة السفارة الإسرائيلية في لندن لصالح إيران.
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هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق على متن سفينة أصيبت بمقذوف غرب الإمارات
قائد الجيش الإسرائيلي زامير يحذر الولايات المتحدة: الحرب مع إيران قد تؤجل الانتخابات
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن مقتل قائد قوات الطوارئ في أمن الضالع قائد اللواء 16 عمالقة خلال المواجهات مع الحوثيين
بعد أسبوعين من البحث: تم العثور على جثة عامي يوجيف، الإسرائيلي الذي فُقد في اليونان
الكويت تدين الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد وتؤكد دعمها للسعودية
رئيس وزراء اليمن: استهداف المنشآت المدنية في السعودية يعكس "إفلاس" الحوثيين
قال رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، إن استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية يعكس حالة "الإفلاس" التي تعيشها الجماعة في مواجهة الهجوم الذي تشنه القوات اليمنية ضدها.وأضاف الزنداني عبر منصة "إكس": "هذه الجرائم تكشف مجدداً حقيقة ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لا تتردد في استهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية، كما حدث لمطار الملك خالد في الرياض مؤخراً، في محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن ما تمارسه من انتهاكات وجرائم بحق اليمنيين منذ سنوات خدمة للمصالح الإيرانية في المنطقة، ما يؤكد أنها لا تقيم وزناً لحياة الأبرياء ولا القوانين والأعراف الدولية".
ودعا الزنداني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الهجمات الحوثية والعمل على إيقاف "العبث الإيراني" بأمن المنطقة ومصالح العالم.
تقرير: نائب محمود عباس يعلن تأجيل انتخابات السلطة الفلسطينية لعدة أشهر بسبب "تدهور الأوضاع".
القوات اليمنية تأسر حوثيين.. وتحسم سيطرتها على باب المندب
إسرائيل تندد بشدة بمنح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي: "جوزيف غوبلز يصفق من الجحيم"
نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة بمنح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، متهمة الحقوقية الجنوب أفريقية بنشر "أكاذيب وكراهية واتهامات باطلة" ضد إسرائيل. وفي رسالة نُشرت على منصة "إكس"، اعتبرت الدبلوماسية الإسرائيلية أن هذه الجائزة تشكل "استغلالاً مشيناً" لجائزة نوبل، يهدف إلى إضفاء الشرعية على الكراهية والتحيز ضد إسرائيل. وبينما نددت بدور بيلاي فيما وصفته بحملة سياسية لشيطنة إسرائيل، أكدت الوزارة أن لجنة نوبل قد كافأت للتو "أكبر كذبة في القرن الحادي والعشرين"، مختتمة بيانها بإشارة لاذعة للغاية إلى الدعاية النازي جوزيف غوبلز، الذي "يصفق بالتأكيد من الجحيم".