رئيس وزراء اليمن: استهداف المنشآت المدنية في السعودية يعكس "إفلاس" الحوثيين

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، إن استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية يعكس حالة "الإفلاس" التي تعيشها الجماعة في مواجهة الهجوم الذي تشنه القوات اليمنية ضدها.وأضاف الزنداني عبر منصة "إكس": "هذه الجرائم تكشف مجدداً حقيقة ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لا تتردد في استهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية، كما حدث لمطار الملك خالد في الرياض مؤخراً، في محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن ما تمارسه من انتهاكات وجرائم بحق اليمنيين منذ سنوات خدمة للمصالح الإيرانية في المنطقة، ما يؤكد أنها لا تقيم وزناً لحياة الأبرياء ولا القوانين والأعراف الدولية".

ودعا الزنداني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الهجمات الحوثية والعمل على إيقاف "العبث الإيراني" بأمن المنطقة ومصالح العالم.