ليس محور فيلادلفيا فقط: أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار

تفاصيل جديدة حول الخلاف بين إسرائيل وحماس في المفاوضات تم الكشف عنها الليلة (الخميس) في النشرة الرئيسية لنشرة i24NEWS بالعبرية وبحسب التشر فإن خروج إسرائيل من محور فيلادلفيا ليس نقطة الخلاف الوحيدة في المحادثات.

هذه هي نقاط الخلاف: عدد المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون في إسرائيل؛ إخراج مسؤولين كبار في حماس من القطاع؛ حق النقض على السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من قائمة المفرج عنهم وكذلك عدد المختطفين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

في غضون ذلك، اتصل مسؤولون في إسرائيل بمسؤولين كبار في إدارة بايدن وأخبروهم أن اقتراح التسوية الأمريكي يجب تقديمه أولاً إلى حماس وبعدها إلى إسرائيل. وعلم أيضًا أنهم في إسرائيل ينتقدون "المخطط الأمريكي الأحادي الجانب" - وهو نفس المخطط الذي تدرس الولايات المتحدة تنفيذه لإطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية - ويتساءلون: "ماذا سيعطونهم في المقابل؟ هل سيتم منحهم سجناء؟"

يشار إلى أنه علم هذا الصباح أن الولايات المتحدة تدرس التوقيع على اتفاق أحادي الجانب مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية، في أعقاب الضغوط التي مارستها عائلات الرهائن على إدارة جو بايدن لعقد صفقة مع حماس لا تشمل إسرائيل.

ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي إن التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب أمر غير مرجح، لكنهم يدرسونه، وقد قامت الإدارة بتجميع قائمة بأسماء السجناء الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين قد يكون إطلاق سراحهم موضع اهتمام حماس. وقال مصدر إن هناك خمسة أشخاص في القائمة .