مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: التقارير عن صفقة سيتم الكشف عنها يوم السبت سابقة لأوانها

تحدث مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS بشرط عدم الكشف عن هويته يوم السبت، لدحض التقارير التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن وقف إطلاق النار واتفاق حول الإفراج عن المختطفين في الساعات المقبلة

وقال المسؤول خلال حديثه مع i24NEWS إنه حتى مع السماح بالتوصل إلى اتفاق حول إطار الصفقة، لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها، بما في ذلك أسماء السجناء الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم، والتي لم تتم مناقشتها بعد في هذه المرحلة.

ومن المؤكد أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق يوم السبت، لأن رئيس الموساد ديدي برنياع لم يسافر إلى القاهرة اليوم.

أما بالنسبة للتأكيدات الأميركية بشأن إنهاء الحرب، فقال المصدر إنها وعود أميركية لحماس، وهي خاصة بهم فقط. وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن إسرائيل ستحتفظ بوجود عسكري في غزة، "لأن الجمهور الإسرائيلي لن يقبل واقعا مختلفا".