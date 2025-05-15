تغطية متواصلة || " حماس: أطلقنا سراح عيدان ألكسندر - أدخلوا المساعدات الإنسانية"
قالت حماس أن إطلاق سراح الكسندر تم بعد تفاهمات مع الأمريكيين، وأن عدم إرسال المساعدات لغزة "سيلقي بظلاله" على صفقة متوقعة • أفادت تقارير فلسطينية بمقتل أكثر من 40 شخصا نتيجة الضربات الإسرائيلية
اليوم 587 للحرب: أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم (الخميس) بشن هجمات إسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 43 شخصا على الأقل. وقال رئيس الوزراء القطري في مقابلة إن إسرائيل "ترسل رسالة سيئة" عندما تقصف غزة في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات. ومن المتوقع أن يبدأ "صندوق غزة الإنساني" بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بحلول نهاية شهر مايو/أيار المقبل.
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حماس في بيان رسمي: "مبادرة إطلاق سراح عيدان ألكسندر تأتي قبل زيارة رئيس الولايات المتحدة للمنطقة. نتوقع، وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأمريكي بعلم الوسطاء، أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا، وندعو إلى وقف إطلاق نار دائم، ونتوقع إجراء مفاوضات شاملة حول جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. إن عدم تحقيق هذه الخطوات، وخاصة إدخال المساعدات الإنسانية، سيلقي بظلال ثقيلة على جميع الجهود المبذولة لإتمام مفاوضات صفقة تبادل الأسرى"
تقرير قطري: "لم يتم تحقيق أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى الدوحة لم يحمل معه أي جديد، حيث نقل الوسطاء إلى حماس اقتراحًا إسرائيليًا قديمًا كانت حماس قد رفضته بالفعل"
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