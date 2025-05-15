تغطية متواصلة || " حماس: أطلقنا سراح عيدان ألكسندر - أدخلوا المساعدات الإنسانية"

حماس في بيان رسمي: "مبادرة إطلاق سراح عيدان ألكسندر تأتي قبل زيارة رئيس الولايات المتحدة للمنطقة. نتوقع، وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأمريكي بعلم الوسطاء، أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا، وندعو إلى وقف إطلاق نار دائم، ونتوقع إجراء مفاوضات شاملة حول جميع القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. إن عدم تحقيق هذه الخطوات، وخاصة إدخال المساعدات الإنسانية، سيلقي بظلال ثقيلة على جميع الجهود المبذولة لإتمام مفاوضات صفقة تبادل الأسرى"