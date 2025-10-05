لأول مرة بالجيش الإسرائيلي: لواء الحريديم سيدخل للقتال في غزة قريبا

كما نشر لأول مرة في i24NEWS العبرية: كتيبة الحريديم "حشمونائيم" من المتوقع أن تدخل خلال الساعات القريبة للقتال في شمال قطاع غزة - لأول مرة ككتيبة مناورة. قبل بدء المناورة، أدخل المقاتلون سفراً للتوراة في مناطق غلاف غزة.

في شهر أغسطس\آب الماضي سار مقاتلو لواء الحشمونائيم مسافة 55 كيلومتراً في مسيرة الكمامة في جبال القدس حتى وصلوا إلى حائط المبكى، حيث أنهوا تدريبهم. لقد خضعوا لمسار تدريب كامل لمدة سبعة أشهر، مثل جميع مقاتلي المشاة في الجيش الإسرائيلي، والذي يشمل التخصص في الرماية، القتال في مناطق مبنية ومفتوحة، القتال الليلي، التخفي والمداهمة.

لواء الحشمونائيم كان من المفترض أن يكون أول لواء حريديم في الجيش الإسرائيلي، وهدفه تمكين جندي الحريديم من الخدمة في إطار يتناسب مع نمط حياته ويحافظ على هويته. هذا الإطار يقدم دمجًا فريدًا بين دراسات التوراة والخدمة العسكرية الجدية، مما يمنح الجنود إمكانية الدفاع عن الدولة مع الحفاظ وتعزيز قيم التوراة والوصايا.