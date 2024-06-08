حزب الله يعلن عن استخدام نظام صاروخي متطور جديد إيراني الصنع هذه مميزاته

أعلن حزب الله اليوم السبت عن إطلاقه رشقة من صواريخ "فلق 2" تجاه قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل، وفي حال كانت مزاعم حزب الله صحيحة، الحديث يدور عن المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله هذا الطراز من الصواريخ- وذلك بعد استخدامه الطراز السابق في كانون ثاني/يناير صاروخ "فلق 1" والذي يحمل رأسا متفجرا أقل وزنا.

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ويشار الى أن "فلق 2" نظام صاروخي موجه من انتاج إيراني، ويحمل رأسا متفجرا أكبر من النسخة السابقة لفلق 1، وهو قادر على الوصول الى مدى 11 كيلومترا.هذا النظام يقوم بإطلاق نيران كثيفة، ويتمتع بقوة مناورة عالية وتنفيذ عمليات مباغتة والتنقل في المناطق الوعرة، يبلغ قطره 333 مليمترا ورأس متفجر بوزن 120 كيلوغراما ويصل مداه إلى 11 كيلومترا.

تفوق سرعة "فلق 2" سرعة الصوت وتُعادِل شُحنة الصاروخ أثناء الإطلاق 12 صاروخا من نوع (107ملم). والفرق بين "فلق 1" و"فلق2" بأن كليهما ينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت، لكن سرعة فلق "2" تفوق سرعة "فلق1" بنسبة 85 بالمئة، لأنه يمتلك محرك أكبر وأقوى.

عموما، يمكن تجهيز منظومة فلق بالصواريخ بفترة قصيرة من خلال رافعات ذاتية الحركة، وهذا الأمر يزيد من سرعة التحرك والعمل خلال العمليات العسكرية.