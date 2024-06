حزب الله يعلن عن استخدام نظام صاروخي متطور جديد إيراني الصنع هذه مميزاته

أعلن حزب الله اليوم السبت عن إطلاقه رشقة من صواريخ "فلق 2" تجاه قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل، وفي حال كانت مزاعم حزب الله صحيحة، الحديث يدور عن المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله هذا الطراز من الصواريخ- وذلك بعد استخدامه الطراز السابق في كانون ثاني/يناير صاروخ "فلق 1" والذي يحمل رأسا متفجرا أقل وزنا.

https://twitter.com/i/web/status/1799517771706884428