على ضوء الاغتيال المحتمل للقيادي رائد سعد، هؤلاء قادة حماس ضمن قائمة الاستهداف الإسرائيلية

على ضوء الاغتيال المحتمل للقيادي في حماس رائد سعد اليوم خلال الهجمات الإسرائيلي في مخيم الشاطئ وحي التفاح في محيط مدينة غزة، حيث اتضح ان الغارات كان بهدف اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، والتقديرات الإسرائيلية ترجح أن سعد، رئيس قسم العمليات في حماس قتل خلال الضربات في المنطقة، وعلى ضوء ذلك استعرضت القناة N12 قائمة الأهداف المحتملة لقادة حماس الذين تسعى إسرائيل لاغتيالهم.

وعلى رأس القائمة ، قائد حماس في غزة يحيى السنوار، والذي كان من قادة الهجوم الدموي في السابع من أكتوبر في غلاف غزة، ومكث السنوار في السجون الإسرائيلية قرابة الـ 23 عاما وأطلق سراحه عام 2011 في إطار صفقة شاليط، وذكر التقرير أن السنوار رفض قبل الإفراج عنه التوقيع على التزام بالتوقف عن القيام بعمليات عدائية، ورغم ذلك أفرج عنه، لأن شقيقه كان أحد خاطفي جلعاد شاليط.

محمد السنوار

شقيق قائد حماس في غزة يحيى السنوار، شغل في الماضي منصب قائد لواء خان يونس التابع للذراع العسكرية لحركة حماس وكان أحد خاطفي جلعاد شاليط. وظهر السنوار في شريط فيديو نشره الجيش الإسرائيلي في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي وهو يقود مشروع بناء نفق شمال القطاع، ويتجول بسيارة داخل نفق ضخم عثر عليه شمال قطاع غزة وعلى بعد 400 متر فقط من معبر ايرز

IDF

محمد الضيف

ويعتبر الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، ويطلق عليه البعض "رئيس أركان حماس"، مطلوباً في إسرائيل منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حتى أنه نجا من أربع محاولات اغتيال في إسرائيل - وأصيب بجروح خطيرة. ويبدو أن الضيف، إلى جانب السنوار، كان شخصية رئيسية في التخطيط للهجوم الدموي المفاجئ في 7 أكتوبر.

إسماعيل هنية

شغل هنية على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ويعتبر هنية، الموجود حاليا في قطر، الشخص الذي يوجه التنظيم إلى حد كبير. وتعزز موقف هنية في حماس على مر السنين، واكتسب زخما حقيقيا خلال الانتفاضة الثانية. وهنية من بين قادة صفقة شاليط. ويشار الى أن هنية نجا من محاولة اغتيال في يوليو/تموز 2014 بعد قصف منزله في غزة خلال عملية الجرف الصامد، ونجا من الاغتيال لعدم تواجده بمنزله في ذلك الوقت.

AP Photo/Adel Hana, File

خالد مشعل

أحد كبار قادة حماس منذ اغتيال أحمد ياسين. وكان أيضًا أحد قادة صفقة شاليط وشغل منصب رئيس المكتب السياسي للمنظمة. وفي عام 2017، استبدل مشعل بإسماعيل هنية، لكنه استمر في نشاطه في حماس. وحاولت إسرائيل اغتيال مشعل في الماضي، ولكن دون جدوى. وفي سبتمبر 1997، حاول الموساد القضاء عليه عن طريق تسميمه في الأردن لكنه فشل.

رافع سلامة

قائد لواء خان يونس في الذراع العسكرية في حركة حماس ويدير مركز القتال في المنطقة. وكان له دور باختطاف جلعاد شاليط ونجا من اغتيال.

محمد شبانة

قائد لواء رفح في الذراع العسكرية لحركة حماس، وفي أكتوبر الماضي اغتيل اثنين من أبناء واللذين كانا من قوات النخبة، في شهر أيار/مايو، جرت محاولة لاغتياله، بعد استهداف نفق مكث فيه ، لكنه نجا من المحاولة

عز الدين حداد

قائد لواء غزة ويعتبر أحد الشخصيات المركزية في النظام العسكري لحماس، وداهم الجيش الإسرائيلي منزله في شهر كانون ثاني/يناير الماضي في حي درج التفاح- وعثر هناك على صور أشارت الى علاقته مع قادة آخرين في حماس.

ومن القادة الذي نجح الجيش الإسرائيلي باغتيالهم نذكر: صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي اغتيل بغارة استهدفت مكتبه في الضاحية الجنوبية، وأيمن نوفل قائد لواء مخيمات المركز والذي اغتيل في 17 أكتوبر الماضي، كما اغتال الجيش الإسرائيلي والقيادي أحمد غندور في 26 نوفمبر الماضي، ووفقا للتقرير كان لغندور دورا مركزيا في قيادة الهجوم الدموي بالسابع من أكتوبر، آخرهم كان مروان عيسى، رقم 3 في حماس والذي اغتيل في 11 آذار الماضي في غارة جوية بمخيم النصيرات واعتبرت عملية اغتياله الأهم حتى الآن التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة.