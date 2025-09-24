نشطاء أسطول صمود: "قواربنا تعرّضت لهجوم من طائرات مسيّرة"

قد يعجبك أيضًا -

ذكر منظمو القافلة البحرية إلى غزة اليوم (الأربعاء) أن عددًا من الطائرات المسيرة وُجهت ضد بعض سفنهم الموجودة حاليًا قبالة سواحل اليونان. وقالت إحدى المشاركات في مقطع فيديو إن خمسة قوارب تعرضت للهجوم.

وجاء في بيان إنه"تم إلقاء أجسام غير معروفة وسُمعت انفجارات من عدة قوارب"، وأضاف البيان الصادر عن قافلة "صمود" - أي المثابرة بالعربية - . "نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر - لكننا لن نخاف"، ولم يتم التطرق في البيان الى حدوث إصابات.

وقالت إحدى الناشطات"نحن نحمل فقط مساعدات إنسانية" وأضافت "لا يوجد لدينا سلاح، نحن لا نشكل تهديداً على أحد. إسرائيل هي من تقتل آلاف الأشخاص وتجوع سكاناً بأكملهم". وأضافت في مقطع فيديو آخر أن النشطاء "رأوا خمسة عشر إلى ستة عشر طائرة مسيرة"، وادعت أن أجهزة الاتصال لديهم كانت مشوشة بسبب موسيقى صاخبة.

نُذكّر أنه في بداية الشهر، أُجبرت قافلة المساعدات الإنسانية التي انطلقت من برشلونة إلى غزة "بهدف كسر الحصار الإسرائيلي" على العودة إلى الميناء في إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية. القافلة، التي أطلق عليها اسم "صمود" - وتعني المثابرة بالعربية - تألفت من سفن محملة بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك أطنان من الغذاء والأدوية. غادرت البعثة في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، وبعد عدة ساعات من وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط، قررت العودة.