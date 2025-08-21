قد يعجبك أيضًا -

على خلفية نية إسرائيل إطلاق عملية "عربات جدعون 2" في غزة رغم موافقة حماس على صفقة وقف إطلاق النار، شدد رئيس وحدة الاستخبارات 8200 السابق حنان جيفن بأن "إسرائيل والأمريكيون والمصريون وحتى السلطة الفلسطينية يؤكدون أن لا مكان لحماس في اليوم التالي بعد الحرب"وإن "العملية العسكرية لديها دعم كامل من الرئيس ترامب" تابعوا مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وشدد على أن "إسرائيل تعلمت خلال نشاطها في غزة كيفية التعامل مع الأنفاق وطريقة عمل حركة حماس وشهدنا هذا في حي الصبرة والزيتون"

وشدد جيفن على أهمية عملية "عربات جدعون 2" وقال :"إنها مهمة للضغط على حركة حماس وستكون بطيئة مع حشد مزيد من القوات، والهدف هو أن نوضح لقيادة حماس أن لا مكان لها في اليوم التالي ولم يعد لها مكان في غزة، وهذا ما يقوله الأمريكيون والمصريون وغيرهم وحتى السلطة الفلسطينية، لذلك إسرائيل لم تتأثر من عملية حماس في خانيونس، إسرائيل تعمل بشكل متدرج ولديها دعم كامل من الرئيس الأمريكي"

الحلقة كاملة: