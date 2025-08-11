تقرير عبري يتوقع تخطيط قوات الرضوان لغزو بلدات الشمال الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

يحاول حزب الله إعادة تأهيل قوة الرضوان المتضررة بشدة، ولكن نظرًا لضعفها الحالي، يُخطط للتركيز على مداهمة منطقة "هاردوف" الإسرائيلية الحدودية، وبناء خطوط دفاع شمال نهر الليطاني، بحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.

ويُقدر الجيش الإسرائيلي أن إيران قد تُبادر قريبًا بخطوة مفاجئة لتغيير الرواية المتعلقة بنهاية الحرب. وفي الوقت نفسه، عاد 74% من الإسرائيليين إلى بلداتهم الواقعة على خط المواجهة في الجليل (شمال)، بينما في المطلة وكيبوتس منارة، لا تتجاوز نسبة العودة حوالي 30%، مع توقع زيادة في أغسطس آب الجاري، ما يجعل أي حديث عن ضربة مباغتة لحزب الله مؤلمة لإسرائيل.

وتُقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، بأن سياساتها "المُتساهلة" في الماضي سمحت للحزب بالنمو إلى مستويات خطيرة، لكن المنظمة الشيعية اللبنانية الآن في أزمة، وتضررت قدراتها العسكرية على جميع الجبهات، مع نزوح أكثر من مليون ونصف من حاضنتها الشعبية من منازلهم، واستبعاد حوالي نصف قادتها، مما أدى إلى صعوبات في القيادة وتعيين قادة عديمي الخبرة. وترى إسرائيل أن قوة احتياط حزب الله انهارت تقريبًا، وتخلى العديد من مقاتليها النظاميين عن الخطوط الأمامية. وتقلصت قوة رضوان، وفقا للتقرير، من حوالي 6000 مقاتل إلى 2500-3000 فقط، ويواصل الجيش الإسرائيلي إعاقة جهود إعادة تأهيلها.

لكن إسرائيل تقول إنه تم أعادة بناء الجبهة الجنوبية لحزب الله، التي كانت تعمل في إطلاق النار والدفاع، شمال الليطاني، لكن استنفدت القدرات المدفعية والصاروخية لحزب الله بشكل كبير: ومن عدد هائل من منصات الإطلاق قبل الحرب، لم يتبق سوى بضع مئات من منصات الإطلاق بعيدة المدى، مع قدرات تشتت وعملياتية محدودة، مما يقلل من التهديد الاستراتيجي لإسرائيل.