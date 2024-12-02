تغطية متواصلة|| قائد الجيش الإسرائيلي عن قذيفة حزب الله :"سنهاجم بقوة مقابل أي انتهاك خطير"
هاجم الجيش الإسرائيلي بالمسيرات والمدفعية لبنان ردا على إطلاق القذيفة تجاه مزارع شبعا/هار دوف• مسؤولون في المنظومة السياسية والعسكرية يطالبون برد شديد • نتنياهو يوضح :سنرد بقوة
اليوم الـ 423 من الحرب: حزب الله يتحمل اليوم (الاثنين) مسؤوليته عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق قذائف هاون على موقع جبل دوف/مزارع شبعا على الحدود اللبنانية. ودعا مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون إلى رد فعل قوي. وردت بطاريات المدفعية بإطلاق النار على مصادر النيران. وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واضح أكثر من 52 مرة.
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الجيش الإسرائيلي يشن غارات في جنوب لبنان ردا على صواريخ حزب الله
مراسلنا : غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان
وزارة الصحة اللبنانية: 9 قتلى في هجومين جنوب البلاد
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن خمسة أشخاص قتلوا في هجوم إسرائيلي على قرية حارس جنوب البلاد، وأصيب اثنان آخران.في هجوم آخر في طلوسة بجنوب البلاد، قُتل أربعة أشخاص وأصيب شخص آخر، بحسب الوزارة.
الجيش الإسرائيلي: سفينة صواريخ اعترضت مسيرة في البحر الأحمر، ولم تدخل إسرائيل
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية اعترضت طائرة بدون طيار في منطقة البحر الأحمر انطلقت من الشرق قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية.
ردا على إطلاق النار على مزارع شبعا: هاجم الجيش الإسرائيلي مسلحين و20 منصة إطلاق تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان
هاجمت طائرات سلاح الجو مسلحين و20 منصة إطلاق تابعة لحزب الله والبنية التحتية في جميع أنحاء لبنان. إلى ذلك، هاجمت الطائرات المقاتلة المنصة التي انطلق منها الصاروخان باتجاه جبل دوف/مزارع شبعا في منطقة البراز جنوب لبنان، بعد وقت قصير من إطلاق النار. هذا ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
ترامب:"إن لم يتم إطلاق المختطفين قبل تنصيبي، الشرق الأوسط سيدفع ثمنا غاليا"
أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية جولة ميدانية في جنوب لبنان وعلق على إطلاق حزب الله النار: "سنهاجم بقوة في مواجهة انتهاك حزب الله الخطير - وسنواصل القيام بذلك. لدينا خطط وأهداف جاهزة للتفعيل في أي لحظة"
توثيق من لبنان لنازحين يغادرون جنوب البلاد
https://x.com/i/web/status/1863636897928491276
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اتفاق مرتقب بين حركتي فتح وحماس حول لجنة الإسناد المجتمعي في غزة
نتنياهو: "إطلاق النار على جبل دوف انتهاك خطير لوقف إطلاق النار، وإسرائيل سترد بقوة.نحن عازمون على تطبيق وقف إطلاق النار، وسنرد على أي انتهاك من جانب حزب الله، سواء كان صغيرا أو خطيرا".
مسؤول مطلع على التفاصيل: ليس هناك أي تردد بشأن ما إذا كان سيتم الهجوم أم لا - إنهم يتصرفون وفقًا لخطة منظمة. وفي إسرائيل، تم إعداد خطط عمل في حالات الانتهاكات التي يرتكبها حزب الله.
قال مسؤول أمني لـi24NEWS: "لا توجد مقارنات هنا، علينا إرسال رسالة إلى حزب الله بأننا لن نتسامح مع الاستفزازات، وسوف يفهمون قريبا".
بعد إطلاق النار – تقارير في لبنان: هجوم بطائرة مسيرة في جنوب البلاد وإصابة عدة أشخاص في الحادث
صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نحن نعمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة كل يوم. مئة بالمئة من طاقتنا وجهودنا مستثمرة في هذا الأمر. نحن نعمل مع قطر ومصر وتركيا. وما زالت حماس هي العقبة". وفيما يتعلق بالهجمات بين حزب الله وإسرائيل، قال كيربي: "كنا نتوقع حدوث ذلك، لدينا جنرال في لبنان يحاول تنفيذ الاتفاق".
بطاريات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي تقصف المنطقة التي انطلقت منها قذائف الهاون في جنوب لبنان
رئيس معسكر الدولة بيني غانتس: "زمن الاختبار - إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى عصر المقارنات"
حزب الله يتبنى مسؤولية إطلاق قذائف الهاون على جبل دوف/مزارع شبعا