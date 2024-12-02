تغطية متواصلة|| قائد الجيش الإسرائيلي عن قذيفة حزب الله :"سنهاجم بقوة مقابل أي انتهاك خطير"

اليوم الـ 423 من الحرب: حزب الله يتحمل اليوم (الاثنين) مسؤوليته عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق قذائف هاون على موقع جبل دوف/مزارع شبعا على الحدود اللبنانية. ودعا مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون إلى رد فعل قوي. وردت بطاريات المدفعية بإطلاق النار على مصادر النيران. وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واضح أكثر من 52 مرة.

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