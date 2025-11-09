حماس تعلن: تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن عند الساعة الثانية ظهرًا
تأتي هذه التطورات بعد التقارير التي أفادت بأن حماس عثرت على جثمان هدار غولدين في رفح • تقرير فلسطيني: زوارق حربية تابعة لسلاح البحرية أطلقت النار في محيط ميناء غزة • تحديثات مستمرة
قال مصدر سياسي اليوم (الأحد) إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الانتهاك المتمثل في تأخير إعادة جثمان الجندي الأسير هدار غولدين، الذي تقول حماس أنه بحوزتها". ووفقاً لتقارير فلسطينية، أطلقت زوارق حربية تابعة لسلاح البحرية النار صباح اليوم في محيط ميناء مدينة غزة.
حماس تعلن: تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن عند الساعة الثانية ظهرًا
إسرائيل تتجهز لاستعادة جثمان مختطف من غزة عصر اليوم
نائب زعيم "الجهاد الإسلامي": "أي خطة لنزع سلاح الفصائل في غزة مصيرها الفشل"
قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن كل خطة أو مبادرة تهدف إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة محكوم عليها بالفشل.
مسؤول سياسي إسرائيلي: "نتعامل بجدية بالغة مع تأخير استعادة جثمان الجندي الأسير هدار غولدن"
قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تنظر بـ"خطورة بالغة" إلى التأخير في استعادة جثمان الجندي الأسير هدار غولدن، الذي تؤكد حركة حماس أنه لا يزال بحوزتها.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل تطالب بإعادة الجثمان فورًا ودون شروط، مؤكدًا أن هذا الملف يحتل أولوية قصوى لدى القيادة الإسرائيلية.
تقرير فلسطيني: زوارق حربية تابعة للبحرية أطلقت النار في محيط ميناء غزة