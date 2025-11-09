مسؤول سياسي إسرائيلي: "نتعامل بجدية بالغة مع تأخير استعادة جثمان الجندي الأسير هدار غولدن"

قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن إسرائيل تنظر بـ"خطورة بالغة" إلى التأخير في استعادة جثمان الجندي الأسير هدار غولدن، الذي تؤكد حركة حماس أنه لا يزال بحوزتها.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تطالب بإعادة الجثمان فورًا ودون شروط، مؤكدًا أن هذا الملف يحتل أولوية قصوى لدى القيادة الإسرائيلية.