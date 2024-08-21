بن جفير في مكان الهجوم الصاروخي في الجولان: "قانون كتسرين مثل قانون تل أبيب - لا نتحدث مع حزب الله"

وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير النقب والجليل يتسحاق ويسارلوف إلى أحد المواقع التي سقطت فيها الصواريخ على كاتسرين وسط هضبة الجولان. وتحدثوا مع رئيس المجلس يهودا دوا وشاهدوا الدمار الذي سببه الارتطام. وقال بن جفير: "أحد أسباب مطالبتي بدخول الكابينيت الحربي هو ما يحدث هنا الآن. نحن بحاجة إلى الهجوم والقيام بحملة. هذه هي الفرصة، ويجب ألا نضيعها". وأضاف: "قانون كتسرين هو قانون تل أبيب. مع حزب الله يوجهون الضربات ولا يتحدثون".