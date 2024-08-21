تغطية متواصلة||غالانت: لواء رفح هزم ودمرنا 150 نفقا على محور فيلادلفيا، وبن غفير من هضبة الجولان :"قانون كتسرين مثل قانون تل أبيب"
مقتل القيادي خليل المقدح في غارة للجيش الإسرائيلي في صيد * سقوط عدد من القذائف في كتسرين بعد الرشقات الكثيفة في المنطقة، واندلاع حرائق
اليوم الـ 320 للحرب: تم إطلاق وابل كثيف على هضبة الجولان اليوم (الأربعاء)، كما انطلقت العديد من صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى. وأصيب رجل يبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة بعد اطلاق وابل من الصواريخ في منطقة كتسرين. بلاغ استهداف سيارة في صيدا والتي أسفرت عن اغتيال القيادي في فتح خليل قدح.
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غالانت: لواء رفح هزم ودمرنا 150 نفقا على محور فيلادلفيا
قال وزير الأمن يوآف غالانت إن لواء رفح هُزم أمام الفرقة 162. وقال: "لقد وصلنا إلى وضع دمرنا فيه 150 نفقاً على محور فيلادلفيا. ومن بين الـ 150 نفقاً التي دمرناها، هناك حوالي 100 نفق مغطاة بخنادق حفرتها أدوات هندسية فوق السطح، مغطاة بمتر أو قطعتين من التراب، من السهل العثور عليها بعد وقوعها لأنها موجودة في الصور، ومن السهل أيضًا تدميرها لأنك تأتي وتهدمها، وهناك. وأشار إلى أنه "إذا كان هناك رصيد صغير آخر، فسوف ندمر هذا الرصيد الصغير، لقد أعطيت تعليمات فورية هنا".
أنباء عن انفجارين قرب سفينة جنوب اليمن ولا خسائر بشرية
أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت تقريراً عن انفجارين وقعا بالقرب من سفينة جنوب مدينة عدن الساحلية في اليمن. وبحسب التقرير فإن الطاقم لم يصب بأذى والسفينة تتجه نحو وجهتها.
انفجرت طائرة مسيرة في منطقة عميعاد دون سابق إنذار ولم تقع إصابات
وانفجرت طائرة مسيرة من لبنان، في الساعة الأخيرة، في منطقة عميعاد شمال بحيرة طبريا، دون سابق إنذار، دون وقوع إصابات.
تقرير: ارتفع عدد الجرحى في هجوم الجيش الإسرائيلي في عمق لبنان إلى 30 منذ الليلة الماضية
نقلت قناة "العربي" القطرية عن وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الجرحى في الهجوم الليلي الذي وقع في البقاع في العمق اللبناني وصل إلى 30 شخصا، إضافة إلى وفاة واحدة.
بن جفير في مكان الهجوم الصاروخي في الجولان: "قانون كتسرين مثل قانون تل أبيب - لا نتحدث مع حزب الله"
وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير النقب والجليل يتسحاق ويسارلوف إلى أحد المواقع التي سقطت فيها الصواريخ على كاتسرين وسط هضبة الجولان. وتحدثوا مع رئيس المجلس يهودا دوا وشاهدوا الدمار الذي سببه الارتطام. وقال بن جفير: "أحد أسباب مطالبتي بدخول الكابينيت الحربي هو ما يحدث هنا الآن. نحن بحاجة إلى الهجوم والقيام بحملة. هذه هي الفرصة، ويجب ألا نضيعها". وأضاف: "قانون كتسرين هو قانون تل أبيب. مع حزب الله يوجهون الضربات ولا يتحدثون".
إطلاق النار على كريات شمونة: انفجرت حوالي 10 صواريخ في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات
اجتازت حوالي 10 صواريخ من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في أحدث إطلاق لها على منطقة كريات شمونة، وانفجرت في مناطق مفتوحة. لا توجد معلومات عن إصابات.
كاتس: "حزب الله، وكيل إيران، يقود لبنان إلى الظلام - بالمعنى الحرفي للكلمة"
كتب وزير الخارجية يسرائيل كاتس في حسابه على شبكة "نتورك إكس" أن "حزب الله، وكيل إيران، يقود لبنان إلى الظلام – حرفياً". يستحق الشعب اللبناني مستقبلاً ينعم بالسلام والكرامة وبلداً متحرراً من قبضة الإرهاب." ونشرت التغريدة باللغة الإنجليزية وأرفق بها فيديو يحذر شعب لبنان من حزب الله. وأضاف: "بينما يعاني شعب لبنان من انقطاع التيار الكهربائي الذي لا نهاية له والبنية التحتية المتهالكة، يوجه حزب الله موارده لإشعال المنطقة بالعنف والإرهاب. يستحق الشعب اللبناني مستقبلاً ينعم بالسلام والكرامة وبلدًا متحررًا من قبضة الإرهاب." ونشرت التغريدة باللغة الإنجليزية وأرفق بها فيديو يحذر الشعب اللبناني من حزب الله.
رصد دبابات شرق دير البلح، وهي منطقة في قطاع غزة لم يناور الجيش الإسرائيلي بعد فيها
شوهدت دبابات إسرائيلية تقوم بمناورة قرب مدرسة المزرعة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذه منطقة لم يناور فيها الجيش الإسرائيلي بعد، منذ أن بدأت الحرب قبل حوالي 10 أشهر.
أيرلندا من المحتمل أن تشتري شراء طائرات بدون طيار من إسرائيل، على الرغم من موقفها السياسي
سيتم السماح لمصنعي الأسلحة من إسرائيل بتقديم مناقصات لعقود توريد طائرات بدون طيار للجيش الأيرلندي، على الرغم من تحفظات حكومة دبلن بشأن شراء أسلحة إسرائيلية وتصريحاتها ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة وبحسب صحيفة "آيرلندا تايمز" الأيرلندية، فإن قوات الدفاع الأيرلندية تستخدم بالفعل بصورة "واسعة" "مجموعة متنوعة" من الأسلحة المصنعة في إسرائيل، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار الأرضية وأنظمة الاتصالات والمعدات التكنولوجية المتقدمة.
وزارة الصحة بغزة:مقتل 50 وإصابة 124 في القطاع خلال اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 50 شخصا قتلوا وأصيب 124 آخرون في هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الماضي، وبحسب الوزارة، قُتل 40223 فلسطينيا وأصيب 92981 آخرين في غزة قطاع غزة منذ اندلاع الحرب
بلينكن تحدث مع زعيم قطر ووزير الخارجية الأردني: "ناقشنا جهود وقف إطلاق النار"
ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقشا "تطورات الوضع في المنطقة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة". يجرد." بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث أيضًا مع بلينكن حول "جهود وقف إطلاق النار". وبحسب البيان، أكد الصفدي في المحادثة على "التدهور الخطير في الضفة الغربية".