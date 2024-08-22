تقرير: ناقل رسائل من غزة يبلغ من العمر 19 عاماً ساعد في اغتيال محمد الضيف

أحد المتعاونين الذين ساعدوا في اغتيال محمد الضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس بالقرب من خان يونس وسط قطاع غزة، هو شاب من غزة يبلغ من العمر 19 عاماً، وكان يعمل كناقل للرسائل في حماس. جاء ذلك في صحيفة "جويش كرونيكل" التي لم تقدم المزيد من التفاصيل حول الشاب. لكن كتب أن دوره كان تمرير رسائل مكتوبة بين كبار مسؤولي التنظيم في قطاع غزة، بسبب الخوف من المراقبة الإسرائيلية للأجهزة الخلوية.