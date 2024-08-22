تغطية متواصلة||إنقاذ 29 فرداً من طاقم سفينة "سونيون" التي هوجمت بالبحر الأحمر والصين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "في أسرع وقت ممكن"
بعد الرشقات الصاروخية شمال إسرائيل، ضربت المقاتلات الحربية الليلة أهدافا لحزب الله * وتحدثت تقارير فلسطينية عن مقتل ثلاثة مسلحين في ضربة جوية استهدفت منزلا في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
اليوم 321 من الحرب: وفقًا للتقارير الفلسطينية قتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين بضربة جوية في منطقة طولكرم. وقد هاجمت المقاتلات الإسرائيلية أهدافا لحزب الله الليلة في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. استؤنف إطلاق النيران هذا الصباح تجاه البلدات في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، حيث تم رصد سقوط قذيفة بالقرب من مدرسة في كريات شمونة. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي مناوراتها في رفح وخانيونس .
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المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة:
- اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "يلوح في الأفق الآن"
- نحث الأعضاء على استخدام نفوذهم للضغط علي حماس لقبول مقترح لسد الفجوات
- نحث أعضاء مجلس الأمن على مواصلة إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة "لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إتمام هذا الاتفاق"
وزارة الصحة بغزة: مقتل وإصابة 163 في القطاع خلال اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 42 شخصا قتلوا وأصيب 163 آخرون في هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليوم الماضي، وبحسب الوزارة، قُتل 40265 فلسطينيا وأصيب 93144 آخرين قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
تقرير: قصف مدفعي على جنوب لبنان
أفادت قناة "العربي" القطرية عن قصف مدفعي على قرية شبعا بجنوب لبنان، وعن هجوم آخر في القطاع الشرقي من الحدود مع إسرائيل.
تقرير: انفجار سفينة مسيرة الحق أضرارا طفيفة بسفينة في بحر العرب
أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة تعرضت لسفينة مسيرة انفجرت بجانبها في بحر العرب، على بعد حوالي 105 كيلومترات جنوب مدينة عدن الساحلية اليمنية. وبحسب التقرير فقد لحقت أضرار طفيفة بالسفينة، ولم تقع إصابات في الحادث.
وزير الخارجية اللبناني: إذا فشلت مفاوضات وقف إطلاق النار فقد يخرج الوضع عن السيطرة
أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قائلا إنه "في حال فشلت المفاوضات فإن الوضع في المنطقة قد يخرج عن السيطرة. لبنان لا يريد التصعيد والحرب".
انفجار ثلاثة قذائف في مناطق مفتوحة قرب المطلة، دون وقوع إصابات
انفجرت ثلاث قذائف هاون في مناطق مفتوحة قرب المطلة في الجليل. لا يوجد اصابات. أعلن المجلس الإقليمي الجليل الأعلى بالمزيد عن صافرات الإنذار التي تم تفعيلها صباح اليوم في أراضيه وتم بعد التحذير اعتراض تسلل طائرة معادية في مسغاف.
تقرير: ناقل رسائل من غزة يبلغ من العمر 19 عاماً ساعد في اغتيال محمد الضيف
أحد المتعاونين الذين ساعدوا في اغتيال محمد الضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس بالقرب من خان يونس وسط قطاع غزة، هو شاب من غزة يبلغ من العمر 19 عاماً، وكان يعمل كناقل للرسائل في حماس. جاء ذلك في صحيفة "جويش كرونيكل" التي لم تقدم المزيد من التفاصيل حول الشاب. لكن كتب أن دوره كان تمرير رسائل مكتوبة بين كبار مسؤولي التنظيم في قطاع غزة، بسبب الخوف من المراقبة الإسرائيلية للأجهزة الخلوية.
الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "في أسرع وقت ممكن": "الوضع معقد"
دعت الصين مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرة البلاد "في أسرع وقت ممكن"، خوفا من تصعيد في المنطقة في ظل اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. أفادت بذلك السفارة الصينية في بيروت. "إن الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل متوتر، والأوضاع الأمنية خطيرة ومعقدة. ويتم تعريف مستوى المخاطر على أنه مرتفع جداً في جنوب لبنان ومنطقة النبطية، ومرتفع في مناطق أخرى. الأمر يستحق واستغلال الفرصة والعودة إلى الصين طالما أن هناك رحلات تجارية متاحة".
إنقاذ 29 فرداً من طاقم سفينة "سونيون" التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر وتوقفت عن الإبحار
أنقذت مدمرة تابعة للبحرية الفرنسية، 29 فردا من طاقم السفينة "سونيون"، التي تحمل العلم اليوناني، بعد تعرضها لهجوم عدة مرات في البحر الأحمر - وتوقفها عن الإبحار. وتشير التقديرات إلى أن الحوثيين مسؤولون عن الهجوم على السفينة والذي تم باستخدام عدة صواريخ. وكان من بين أفراد طاقم "سونيون" مواطنان روسيان و23 مواطنا فلبينيا، وخلال عملية الإنقاذ دمرت المدمرة سفينة تحمل عبوة ناسفة وشقت طريقها نحو السفينة المعطلة.
مقتل 3 مسلحين بقصف جوي إسرائيلي على مدينة طولكرم والجيش الإسرائيلي يعلن: النشاط هناك مستمر
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة هاجمت مسلحين الليلة خلال عملية لوائية لمكافحة العمليات المسلحة في طولكرم بالضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين، كما أفادت الأنباء أن المقاتلين تبادلوا إطلاق النار مع الإرهابيين وكشفوا محاور في المنطقة، وأن القوات مستمرة للعمل
الجيش الإسرائيلي: مقتل عشرات المسلحين في قطاع غزة في اليوم الأخير، وتدمير بنية تحتية مسلحة
وال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 162 قتلت في اليوم الماضي حوالي 50 مسلحا ودمرت البنية التحتية المسلحة في منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة. كما عمقت الفرقة 98 أنشطتها في منطقة خانيونس وعلى أطراف دير البلح، بعد معلومات استخبارية عن وجود بنية تحتية مسلحة ومسلحي حماس في المنطقة، ودمر المقاتلون العشرات من البنى التحتية المسلحة، وعثروا على صواريخ، واغتالوا عددا من المسلحين وسط قطاع غزة
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء ضربة جوية إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين غربي الضفة الغربية.
تقرير: شوهد حريق مشتعل في البحر الأحمر، ربما بسبب تدمير سفينة مسيرة
أفادت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبري" أنه شوهد حريق مشتعل في البحر الأحمر على بعد حوالي 107 كيلومترات جنوب غرب مدينة الصليف الساحلية في اليمن. وفقا لإمبري، يبدو أن هذا هو تدمير سفينة مسيرة.
سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف خلية في طولكرم، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم
عملت قوات الأمن، الليلة، في مدينة طولكرم غربي الضفة الغربية. خلال عملية لوائية التي شاركت فيها قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والاستخبارات العسكرية، هاجمت مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مجموعة مسلحة ، ما أسفر عن مقتل مسلحين. وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في المنطقة. كما قامت القوات بعملية في حي العكاشة بمخيم طولكرم للاجئين، بهدف كشف عبوات ناسفة. وضمن النشاط تم تدمير أجزاء من المنازل والبنى التحتية في المكان.
تقرير: بلينكن اقترح مشاركة مصر في قوة لحفظ السلام في قطاع غزة حتى تنسحب إسرائيل
أشارت صحيفة "العربي الجديد" القطرية إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر الثلاثاء. وذكرت الصحيفة أن بلينكن اقترح الضغط على إسرائيل لقبول الانسحاب من ممر نيتسريم ومحور فيلادلفيا مقابل دخول قوات حفظ السلام إلى قطاع غزة، والتي يمكن أن تنضم إليها القاهرة. وكتبت الصحيفة أن الاقتراح الأمريكي منح إسرائيل دورا مراقبا على القوات الدولية في المحور، لكن الجانب المصري رفض قبول تغيير في الواقع الذي كان قائما قبل المناورة البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة هاجمت أهدافا لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة
هاجمت الطائرات الحربية أهدافاً لحزب الله الليلة في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان وفي عمقه. جاء ذلك بحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي وصف الهجوم بأنه "واسع النطاق". ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مستودعات ذخيرة تابعة للتنظيم ومباني عسكرية وصواريخ مختلفة المدى ومنصة إطلاق.