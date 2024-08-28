تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي: تدمير نفق هجومي بطول 3 كيلومترات وسط قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن قوات الأمن بدأت الليلة عملية عسكرية في جنين • ومن بين المسلحين الذين قتلوا أمس، جبريل غسان إسماعيل جبريل، الذي أفرج عنه في نوفمبر الماضي
اليوم الـ 327 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك عن اغتيال خمسة مسلحين كانوا ينشطون ليلة أمس في غرفة العمليات في نور الشمس. شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية الليلة، وتشير التقارير الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة قتلى في جنين وطولكرم.
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الأمم المتحدة: سيتم تمديد نشاط قوة حفظ السلام في لبنان خلال عام
مجلس الأمن الدولي يقرر بالإجماع تمديد نشاط قوة حفظ السلام في لبنان لمدة عام آخر
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارة الى منطقة الشمال
تقرير: السنوار يحتمي بنحو 22 مختطفا لحماية نفسه من الاغتيال
أفاد موقع "جويش كرونيكال" نقلا عن مصادر إستخباراتية أن قائد حماس يحيى السنوار أحاط نفسه بنحو 22 مختطفا أحياء ويستخدمهم لحماية نفسه من اغتيال من جانب إسرائيل. ووفقا للتقرير باقي المختطفين يتواجدون مع منظمات فلسطينية صغيرة أخرى
الجيش الإسرائيلي: تدمير نفق هجومي بطول 3 كيلومترات وسط قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفق بطول ثلاثة كيلومترات بمنطقة محور نتسريم وسط قطاع غزة. وقال إن التشكيل الهندسي التابع للقيادة الشمالية ووحدة يهلام وقوات الوحدة دمرت النفق الهجومي.
بايدن يوافق على بناء الرصيف العائم أمام غزة رغم المعارضة الداخلية في إدارته
ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة نقل الإمدادات الإنسانية إلى القطاع عبر الرصيف العائم قبالة سواحل غزة، على الرغم من التحذيرات داخل الإدارة الأمريكية من أن ارتفاع الأمواج قد يجعل هذه الخطوة صعبة. ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" التي أشارت إلى أن المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي بناء الرصيف إلى تخفيف الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل لفتح معابر برية إضافية إلى القطاع. وقد فشل الرصيف فشلاً ذريعًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم
فرق التفاوض ستجتمع على مستوى العمل في قطر لمواصلة المحادثات
وسيجتمع في الدوحة وفود فنية من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر لمواصلة المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين. هذا ما قاله مسؤول مطلع على التفاصيل لوكالة رويترز
منصب جديد في الجيش الإسرائيلي: تعيين العقيد غورين في منصب رئيس الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تعيين المقدم إيلاد جورين رئيسًا للجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة في وحدة تنسيق العمليات في المناطق وسيتم ترقيته إلى رتبة مقدم جلسة ترأسها رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وبموافقة وزير الأمن يوآف غالانت. وهذا دور جديد يفتح في إطار الحرب، ويتناول تكامل وتنفيذ الجهد الإنساني في قطاع غزة والتنسيق مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية.
وزارة الصحة في غزة: 58 قتيلا في قطاع غزة في اليوم الأخير
قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 40,534 فلسطينيا قتلوا وأصيب 93,778 آخرين في القطاع منذ 7 أكتوبر. وبحسب الوزارة، قُتل في اليوم الأخير 58 فلسطينيا في القطاع وأصيب 131 آخرون.
مقتل عشرة فلسطينيين في العملية العسكرية الواسعة بالضفة الغربية
أفادت مصادر فلسطينية عن مقتل عشرة فلسطينيين الليلة في العملية العسكرية الواسعة التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغور الأردن.
مقتل الرقيب عميت فريدمان المقاتل في لواء ناحال جنوب قطاع غزة
سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرقيب عميت فريدمان، 19 عاما من أور يهودا، وهو مقاتل في الكتيبة 932 في لواء ناحال، في معركة جنوب قطاع غزة.
غزة: "9 قتلى في خان يونس و4 في جباليا نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي"
أفادن وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" أن تسعة أشخاص قتلوا في خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي منزلين في جنوب وشرق المدينة، كما أفادت الأنباء عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر في قصف منزل في مخيم جباليا شمالاً.