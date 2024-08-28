بايدن يوافق على بناء الرصيف العائم أمام غزة رغم المعارضة الداخلية في إدارته

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة نقل الإمدادات الإنسانية إلى القطاع عبر الرصيف العائم قبالة سواحل غزة، على الرغم من التحذيرات داخل الإدارة الأمريكية من أن ارتفاع الأمواج قد يجعل هذه الخطوة صعبة. ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" التي أشارت إلى أن المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي بناء الرصيف إلى تخفيف الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل لفتح معابر برية إضافية إلى القطاع. وقد فشل الرصيف فشلاً ذريعًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم