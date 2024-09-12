تغطية متواصلة||الجيش الإسرائيلي ينقذ قاربا إسرائيليا مدنيا انجرف قبالة شواطئ مدينة صور اللبنانية
أفيد في سوريا عن تعرض مركبة لهجوم جنوب البلاد ومقتل اثنين، أحدهما متعاون مع حزب الله • تقارير فلسطينية تتحدث عن مغادرة الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم
اليوم 342 من الحرب: أفيد في سوريا اليوم أن سيارة تعرضت لهجوم في جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما متعاون مع حزب الله. اعتقال مطلوب متورط في انفجار سيارة مفخخة الشهر الماضي بالقرب من الخليل. وذكر تقرير فلسطيني أن قوات من الجيش الإسرائيلي دخلت ونفذت عددا من الاعتقالات في مدن الخليل وقلقيلية ورام الله وبيت لحم ونابلس.
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زورق إسرائيلي ينجرف إلى المياه الإقليمية اللبنانية، الجيش الإسرائيلي ينقذه قبالة شواطئ صور
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه ورد في وقت سابق بلاغ عن مواطنين إسرائيليين على متن سفينة مدنية انقلبت وانجرفت باتجاه المجال البحري اللبناني قبالة شواطئ صور. وفور تلقي التقرير، انتشرت قوات البحرية والجوية الإسرائيلية في المنطقة وأضافت أنه "بعد تحديد هوية السفينة والاتصال بها، بدأت البحرية عمليات الإنقاذ، وأعادت السفينة المدنية إلى المياه السيادية الإسرائيلية".
تقرير: مقتل شخصين في هجوم بسيارة في سوريا - عناصر من حزب الله
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، و أن القتلى في الهجوم بالسيارة في سوريا هما عضوان في حزب الله: مسؤول تجنيد ونقل أسلحة للتنظيم ومساعده
انتهاء الجولة الأولى من عملية التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة: "حققت أهدافها"
انتهت الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، وحققت أهدافها. ذكرت ذلك منظمة الصحة العالمية، التي أضافت أن 552 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.
منظمة الصحة العالمية: نقل نحو 100 من سكان غزة لتلقي العلاج الطبي في الإمارات العربية المتحدة
نقلت منظمة الصحة العالمية نحو 100 مريض من غزة، بينهم عشرات الأطفال، إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج الطبي. وقال ممثل المنظمة إن "هذه أكبر عملية إجلاء منذ اندلاع الحرب"، وأن أكثر من 10 آلاف من سكان غزة ما زالوا ينتظرون إجلاءهم لتلقي العلاج.
مكتب رئيس الوزراء عن إعلان حماس: "تتستر على استمرارها في معارضة الصفقة"
أشار ديوان رئيس الجكومة إلى إعلان حماس بشأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، وقال إن "حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن، وإحباطها". وبينما قبلت إسرائيل "عرض الوساطة النهائي" الذي قدمته الولايات المتحدة في 16 أغسطس 2024، رفضت حماس العرض، بل وقتلت ستة من مختطفينا بدم بارد. ويجب على العالم أن يطالب حماس بإطلاق سراح مختطفينا فورا".
إطلاق حوالي 15 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الغربي، واندلعت حرائق في مناطق مفتوحة
إطلاق حوالي 15 صاروخًا من لبنان على الجليل الغربي في آخر قصف. وعقب إطلاق النار، اندلعت حرائق في مناطق مفتوحة في منطقة متسبيه هيلا وعين يعقوب ومتسوفا.
تقرير: مقتل عنصر من حزب الله في "الهجوم الإسرائيلي" في سوريا
وأفاد مركز الأبحاث السوري "نورس" أنه في الهجوم على السيارة في سوريا، والذي نسب إلى إسرائيل، قُتل عنصر في حزب الله يُدعى خالد خطاب. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن مقتل شخصين في الهجوم.
تقرير في لبنان: طائرة إسرائيلية بدون طيار تهاجم منزلا في جنوب البلاد
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن طائرة إسرائيلية مسيرة هاجمت منزلا في مارون الراس جنوب البلاد.
تقرير: الولايات المتحدة هاجمت عناصر من الجماعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية أن الولايات المتحدة هاجمت عناصر من الجماعات المسلحة الموالية لإيران في دير الزور بسوريا.
تقرير: مقتل مدني وجندي في هجوم للجيش الإسرائيلي في سوريا، وإصابة مزارع بقصف مدفعي
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية التابعة لحزب الله، بمقتل مدني وجندي في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق القنيطرة - دمشق، فضلًا عن مقتل مزارع في المنطقة إصابة قرية الرفيد بقصف مدفعي على الحقول الزراعية.