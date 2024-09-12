تغطية متواصلة||الجيش الإسرائيلي ينقذ قاربا إسرائيليا مدنيا انجرف قبالة شواطئ مدينة صور اللبنانية

مكتب رئيس الوزراء عن إعلان حماس: "تتستر على استمرارها في معارضة الصفقة"

أشار ديوان رئيس الجكومة إلى إعلان حماس بشأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، وقال إن "حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن، وإحباطها". وبينما قبلت إسرائيل "عرض الوساطة النهائي" الذي قدمته الولايات المتحدة في 16 أغسطس 2024، رفضت حماس العرض، بل وقتلت ستة من مختطفينا بدم بارد. ويجب على العالم أن يطالب حماس بإطلاق سراح مختطفينا فورا".