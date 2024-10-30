الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات الوقود التابعة لحزب الله في عمق لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه هاجم مستودعات الوقود التابعة لوحدة التعزيز اللوجستي التابعة لحزب الله في العمق اللبناني، وبحسب الإعلان، هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من شعبة المخابرات، التحديات في منطقة البقاع. الوحدة التي تعرضت للهجوم مسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران والجماعات التابعة لها إلى حزب الله في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أن الوقود في المواقع تم توفيره من قبل إيران كجزء من الدعم العسكري الإيراني لحزب الله.