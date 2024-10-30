تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نائب قائد قوة الرضوان
ألقى الأمين العام الجديد لحزب الله أمين قاسم خطابه • اعتراض رشقة صاروخية من 15 قذيقة أطلقت تجاه الكرايوت • إصابة جريحين بصورة طفيفة- متوسطة جراء قذيفة قرب المطله
اليوم 390 من الحرب :واصل حزب الله الليلة (الأربعاء) إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على شمال البلاد.قرابة منتصف الليل، تم تفعيل الصفارات في الجليل الأعلى وبعد حوالي ساعتين في كريات شمونة ومحيطها . الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة من لبنان في الجليل الغربي بعد اسقاط مسيرة في نهاريا دون إنذار.وكان خمسة مقاتلين قتلوا أمس في المعارك الدائرة في لبنان وقطاع غزة.
يمكنكم متابعة المدونة السابقة في الرابط التالي
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات الوقود التابعة لحزب الله في عمق لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه هاجم مستودعات الوقود التابعة لوحدة التعزيز اللوجستي التابعة لحزب الله في العمق اللبناني، وبحسب الإعلان، هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من شعبة المخابرات، التحديات في منطقة البقاع. الوحدة التي تعرضت للهجوم مسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران والجماعات التابعة لها إلى حزب الله في لبنان.
وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أن الوقود في المواقع تم توفيره من قبل إيران كجزء من الدعم العسكري الإيراني لحزب الله.
الجيش الإسرائيلي: المخاوف من تسلل الطائرات بدون طيار انتهى
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بعد التقرير الذي ورد عن تفعيل الإنذار بدخول طائرة معادية إلى الأجواء الإسرائيلية – انتهت الحادثة.
الجيش الإسرائيلي: نجحنا في اعتراض طائرة بدون طيار، وسقطت طائرتان أخريان - وما زال الحدث مستمرًا
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "عقب التحذير بشأن تسلل طائرة معادية قبل فترة قصيرة، نجح سلاح الجو في اعتراض طائرة معادية، ووردت تقارير عن إسقاط هدفين إضافيين
الجيش الإسرائيلي: تعقب الطائرات بدون طيار التي تسللت إلى إسرائيل
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، تم تفعيل الإنذارات بعد تحديد أهداف جوية مشبوهة عبرت من لبنان. يتم تتبع الأهداف وما زال الحدث مستمرًا. يجب أن تستمروا في الالتزام بالتوجيهات المحدثة لقيادة الجبهة الداخلية".
جالانت للمقاتلين في رفح: "نحن بحاجة للتوصل إلى اتفاق وآمل أن نفعل ذلك"
دخل وزير الأمن غالانت قطاع غزة صباح اليوم، وقام بجولة في منطقة رفح مع القوات العاملة في القطاع. وقال : نحن، في المستوى السياسي، بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق. لذا فإن الاتفاق معنا بسيط – انتم مارسوا الضغط، وافعلوا ما هو ضروري، وسنتوصل إلى اتفاق لأنكم تهيئون لنا الظروف لتنفيذه، وآمل أن نفعل ذلك. هذه هي مهمتنا الأكثر أهمية في غزة في هذا الوقت. لدينا مهام عادية، إحداها هي الحفاظ على الدفاع عن اليلدات والقوات، والأخرى هي الحفاظ على حرية العمل للقيام بكل ما هو ضروري داخل غزة – بلواء أو كتيبة حتى نتمكن للحفاظ على غزة".
أكثر من 20 دقيقة من الإنذارات بالشمال؛ ويقوم الجيش الإسرائيلي بتتبع الطائرات المسيرة
اغتيال نائب قائد قوة الرضوان
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة هاجمت من الجو منطقة النبطية وقتلت مصطفى أحمد شحادة، الذي شغل منصب نائب قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وكان في مناصبه السابقة مسؤولاً عن العمليات في الرضوان خلال القتال في سوريا بين عامي 2012 -2017 وبالإضافة إلى ذلك فقد أدار فعلياً الخطط القتالية للوحدة في جنوب لبنان
سيصل مسؤولون أميركيون كبار إلى إسرائيل لبحث الاتصالات من أجل تسوية سياسية في الشمال
من المتوقع أن يصل الوسيط الأميركي عاموس هوشستاين ومستشار بايدن بريت ماكغورك إلى إسرائيل غداً لبحث المحادثات حول تسوية سياسية في الشمال. وتشير الزيارة في الواقع إلى حدوث تقدم في المحادثات، حيث نقلت الإدارة الأمريكية رسالة في الأيام الأخيرة مفادها أن هوكستين لن يصل "إلا عندما يكون الجانبان جادين".
إطلاق حوالي 15 صاروخًا في القصف الأخير على الكريوت
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بعد التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 13:22-13:24 في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والخليج، تم رصد حوالي 15 عملية إطلاق عبر الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعض عمليات الإطلاق من قبل القوات الجوية ورصد سقوط قذائف.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يطلق بالعربية تحذيرا عاجلا لإخلاء سكان بعلبك وعين بورداي ودورس من منازلهم
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيحاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً لسكان بعلبك وعين بورداي ودورس لإخلاء منازلهم. وجاء في الرسالة: "وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرضكم للخطر".