تغطية متواصلة||إسرائيل تعلن أن المسلحين الثلاثة الذين قتلوا في طوباس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بالوقت الزمني القريب
قتل سلمان نمر جمعة في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي في دمشق • وكان مسؤول التنسيق بين حزب الله والجيش السوري • الجيش الإسرائيلي : اعتراض قذيفة اجتازت من شمال قطاع غزة
اليوم 424 من الحرب: أكد الجيش الإسرائيلي أن مبعوث حزب الله في الجيش السوري، سلمان نمر جمعة، قُتل في هجوم جوي في منطقة دمشق. الجيش الإسرائيلي يعلن: اعترض سلاح الجو قذيفة اجتازت من شمال قطاع غزة. وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا خاصا في نهاريا، وتعهد: "لن نعود إلى السادس من أكتوبر، نحن ملتزمون بإعادة إعمار الشمال".
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قال مصدر فلسطيني لقناة العربية السعودية قبل دقائق إن هناك مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - حيث يتضمن هذا الاقتراح وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما في المرحلة الأولى، ويتضمن أيضا إعادة فتح معبر رفح ويشمل الاقتراح أيضاً عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم.
تفاصيل وثيقة تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس
الباحث الإسرائيلي د.ايدي كوهن: لا نقوم بتطهير عرقي في غزة، نقوم بعملية تهجير
الجيش الإسرائيلي والشاباك: مقتل ثلاثة مسلحين هذا الصباح في شمال الضفة كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بالوقت الزمني القريب
أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت صباح اليوم، بتوجيه من استخبارات الشاباك، مركبة في منطقة طوباس شمال الضفة الغربية، وقتلت ثلاثة مسلحين من حماس كانوا يخططون لتنفيذ عملية مسلحة. وورد أنه بعد الهجوم، قامت قوات من الجيش الإسرائيلي "من لواء الأغوار والمروج، وكتيبة كفير ودوفدان، بمداهمة نقطة انطلاق الهجوم، وعثر على أربعة أسلحة هناك من أنواع مختلفة".
الجيش الإسرائيلي والشاباك: قضينا على مسلحين في شمال الضفة كانوا يخططون لتنفيذ عملية في الوقت القريب
رئيس الأركان في جنوب لبنان: مهمتنا هي التأكد من عدم عودة البنية التحتية المسلحة إلى المنطقة
الجيش الإسرائيلي يؤكد: مقتل مبعوث حزب الله في الجيش السوري سلمان نمر جمعة في غارة جوية لسلاح الجو في منطقة دمشق.
ومن المناصب التي شغلها – رئيس المخابرات في منطقة الخيام، ثم كان رئيس العمليات في مقر حزب الله بدمشق، وفي السنوات الأخيرة تم تعيين جمعة مبعوثا لحزب الله في الجيش السوري. وكجزء من منصبه، عمل كحلقة وصل بين مسؤولي حزب الله ومسؤولين في الجيش السوري وساعد في نقل الأسلحة من سوريا إلى المنظمة الى حزب الله. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "اغتياله يشكل ضررا يشكل لعلاقات حزب الله وتموضعه في سوريا"
تقرير: في الهجوم الإسرائيلي قرب دمشق، قُتل سلمان جمعة، مسؤول اتصال حزب الله مع الجيش السوري
عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جلسة حكومية خاصة في نهاريا، أكد فيها: "لن نعود إلى الوضع الذي كان في السادس من أكتوبر "، وأعلن أن "الحكومة نقوم الآن بتجهيز، وسنقدم قريبا، خطة شاملة ومنهجية لإعادة إعمار منطقة الشمال". الى ذلك، شكر رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب "على تصريحه القوي أمس بشأن موضوع المختطفين"
تقرير في غزة: ستة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى نتيجة قصف جوي على مدرسة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
أعلن مكتب رئيس الحكومة الانتقالية اللبنانية نجيب ميقاتي أنه التقى بشكل منفصل مع وزير الدفاع ووزير الخارجية. وأكد خلال اللقاءات أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة بهدف وقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار
توثيق: قوات من الجيش تقتحم المستشفى الذي تم نقل جثث المسلحين الذين قتلوا في الأغوار في طوباس اليه
https://x.com/i/web/status/1863900006622679333
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