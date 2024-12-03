تغطية متواصلة||إسرائيل تعلن أن المسلحين الثلاثة الذين قتلوا في طوباس كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بالوقت الزمني القريب

اليوم 424 من الحرب: أكد الجيش الإسرائيلي أن مبعوث حزب الله في الجيش السوري، سلمان نمر جمعة، قُتل في هجوم جوي في منطقة دمشق. الجيش الإسرائيلي يعلن: اعترض سلاح الجو قذيفة اجتازت من شمال قطاع غزة. وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا خاصا في نهاريا، وتعهد: "لن نعود إلى السادس من أكتوبر، نحن ملتزمون بإعادة إعمار الشمال".

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