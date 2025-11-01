تحرك مصري– قطري دبلوماسي لمواجهة مخاطر تجدد القتال في غزة

تزايدت في الأيام الأخيرة مخاوف مصر بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل ما تصفه مصر بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة"، وسط تحذيرات من أن استمرار الصمت الأمريكي قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق القائم.

ونقل موقع "العربية" السعودي عن مصادر مصرية رفيعة قولها إن مسؤولين مصريين أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأن غياب موقف واضح من واشنطن تجاه هذه الانتهاكات "ينذر بانهيار الاتفاق"، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لاستئناف الحرب ولكن "بطريقة مختلفة وبأهداف جديدة تخدم مصالحه السياسية الداخلية".

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصدر مصري، فإن القاهرة والدوحة بدأتا تحركاً دبلوماسياً تصعيدياً مشتركاً على خلفية مخاوفهما من تجدد المواجهات العسكرية، مؤكدتين أن استمرار الوضع الحالي "لم يعد مقبولاً". وأضاف المصدر أن التبريرات الإسرائيلية بشأن القدرات العسكرية لحركة حماس لم تعد تقنع الوسطاء، خاصة أن المراحل التالية من الاتفاق تتضمن تسليم سلاح الحركة، وهو ما ينفي الحاجة لاستمرار العمليات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، تواصل مصر تنسيقها مع مختلف الفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة وتحديد طبيعة علاقتها مع السلطة الفلسطينية والآليات التي ستنظم عملها. وأكدت مصادر مصرية أن تحقيق تقدم في هذا المسار سيمثل خطوة أساسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي الخطوة التي يحاول نتنياهو عرقلتها بكل السبل.

كما كشفت المصادر أن مصر تلقت من إسرائيل رسالة غير مباشرة تفيد برغبتها في منع دخول الصحافيين إلى القطاع في المرحلة الأولى من إعادة تشغيل معبر رفح، من دون توضيح ما إذا كان سيتم تشغيل المعبر في الاتجاهين كما تم الاتفاق سابقاً.

في المقابل، شددت مصادر مصرية رفيعة على أن تشغيل المعبر سيتم وفق المعايير المعتادة وفي الاتجاهين معاً، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المصريين الموجودين داخل غزة، مضيفة أن نقل الجرحى للعلاج سيكون خاضعاً لترتيبات أمنية وطبية متفق عليها مسبقاً بين الأطراف المعنية.