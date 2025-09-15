الأمريكيون أعطوا إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة العملية في غزة

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، صرح مسؤول أمريكي لـ-i24NEWS: "أعطينا الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة العملية العسكرية في القطاع - بما في ذلك احتلال مدينة غزة". جاء هذا وفقا لما نشره هذا المساء (الاثنين) لأول مرة، مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين.

وأضاف شتاين أنه في الواقع، تم بالفعل البدء بإخراج مئات الآلاف من المدنيين، لكن الآن هناك "موافقة رسمية" من الأمريكيين. على الرغم من الضغط العسكري - حماس لا تشير حتى الآن إلى رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات في هذه المرحلة.