ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الليلة (الأحد)، أن محادثة عاصفة جرت خلال نهاية الأسبوع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، ونفى نتنياهو في محادثتهما التصريح بأن إسرائيل تشكل عقبة أمام وقف إطلاق النار، ورفض ادعاءات الرئيس الأمريكي بأن اغتيال إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية يمكن أن يخرب الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو أصر على أنه لا يحاول نسف وقف إطلاق النار. في حين اعترف بأن إغتيال هنية سيعيق التقدم بالصفقة لبضعة أيام. في المقابل، زعم نتنياهو أن هذه الخطوة ستؤدي في النهاية إلى تسريع إتمام الاتفاق من خلال ممارسة ضغوط إضافية على حماس، بحسب المصدر الإسرائيلي.

وزعم بايدن أن توقيت اغتيال هنية كان سيئاً، وأنه جاء بالضبط في الوقت الذي كان الأميركيون يأملون فيه أن تكون هذه نهاية العملية. وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه من أن تنفيذ العملية في طهران يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية أوسع كان يحاول منعها. وفي إسرائيل، لم يتم إبلاغ الأمريكيين بخطة اغتيال - على الرغم من استضافتهم لنتنياهو في البيت الأبيض قبل بضعة أيام من ذلك.

مع ذلك، أمر نتنياهو فريق التفاوض بالعودة إلى القاهرة نهاية الأسبوع لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم مصممون على مواصلة الضغط. وذكر مسؤول أميركي أن خلافات الرأي بين كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بشأن مسودة الاقتراح الأخيرة تم حلها خلال الأسبوع الماضي، وأنه من ليس من العدل أن يتهم المنتقدون نتنياهو بتغيير الشروط.

وبعد اغتيال هنية، أجرى بايدن ونتنياهو محادثة هاتفية، وبحسب التقارير "كانت محادثة صعبة". وبحسب المسؤول الأمريكي كان الرئيس الأمريكي مباشراً جداً، وأخبر نتنياهو أن الوقت قد حان لدفع الصفقة إلى خط النهاية. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال المسؤول الإسرائيلي إنه يبدو أن الجانب الأمريكي يريد صفقة فورية، واشتكى من الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو.