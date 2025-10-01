"اتفاقية خطيرة": بن غفير يهاجم نتنياهو في جلسة الحكومة

حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الثلاثاء في جلسة الحكومة من اقتراح ترامب لإنهاء الحرب، وقال إن "الاتفاق المطروح هو اتفاق خطير على أمن إسرائيل". أوضح بن غفير أنه سيواصل مناقشة الموضوع، لكنه أكد بالفعل أن "الاتفاق يضر بالأمن، مليء بالثغرات ولا يحقق أهداف الحرب التي وضعناها".

كذلك، رغم أنه أقر بوجود ضجة إعلامية ورضا عن إعادة المختطفين، حذر من أن الثمن المطلوب مقابل ذلك "لا يُعقل". وأضاف: "صحيح، جميعنا نشعر بالحماس لإعادة المختطفين - لكن الثمن هنا غير معقول، وما زلت أقول رأيي في هذا الأمر".

فيما يتعلق بالمكونات الرئيسية للمخطط، ادعى بن غفير أن الاتفاق "يبعد الجيش الدفاع الإسرائيلي من السيطرة العملياتية على غزة ويترك أمن إسرائيل بأيدي قوات دولية"، ووصف اقتراح منح العفو لأعضاء حماس بأنه غير مقبول على الإطلاق: "يمنحون العفو لقتلة حماس - وهذا ببساطة لا يُعقل".

كما هاجم الجهات السياسية والإقليمية: "ماذا عن خطة الهجرة؟ ماذا عن الضم؟ في هذا الاتفاق السيئ هناك إمكانية لدولة فلسطينية". وأضاف بن غفير أنه يفهم الضغوط التي مورست على رئيس الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد: "لم يكن يجوز التوصل إلى اتفاق مليء بالثغرات كهذا".