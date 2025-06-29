ترامب: "أبرموا صفقة في غزة، وأعيدوا الرهائن!" | آخر المستجدات
غرّد ترامب بهذه الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي •شكره نتنياهو قائلاً: "معًا سنجعل الشرق الأوسط عظيمًا من جديد"• أصدر الجيش الإسرائيلي إشعارًا بإخلاء واسع شمال قطاع غزة • مستجدات اليوم 632 من الحرب
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اليوم 632 من الحرب: غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الأحد) قائلاً: "أبرموا صفقة في غزة، وأعيدوا الرهائن!". شكر نتنياهو ترامب على كلماته بشأن موضوع الرهائن: "معًا سنجعل الشرق الأوسط عظيمًا من جديد". أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية إشعارًا بإخلاء واسع النطاق لسكان منطقتي مدينة غزة وجباليا.
اجتماع للكابينيت الليلة لمناقشة القتال في غزة، ومفاوضات التوصل إلى اتفاق، والمساعدات الإنسانية
سيجتمع الكابينيت الليلة في القيادة الجنوبية، وسيناقش استمرار الحرب في غزة، ومحادثات صفقة الرهائن، وقضية المساعدات الإنسانية. وقد وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي بعرض خطة خلال الاجتماع لمنع حماس من الاستيلاء على شاحنات الطعام، وذلك على خلفية الإنذار الذي وجهه وزير المالية والمسؤول في وزارة الإمن، بتسلئيل سموتريتش، والذي ينص على استقالته من الحكومة في حال وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يُقتل الناس لمجرد محاولة إطعام أنفسهم وأسرهم. البحث عن الطعام لا ينبغي أن يكون حكمًا بالإعدام. لقد حان الوقت لإيجاد الشجاعة السياسية لوقف إطلاق النار في غزة"
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مع بدء العملية في إيران، شُكِّلت فرقة جديدة، هي فرقة جلعاد 96، التي بدأت عملياتها خلال 48 ساعة بدلًا من شهر، بهدف تعزيز ومضاعفة القوة على الحدود الأردنية في مهام أمنية مختلفة.
ولخص قائد القيادة المركزية، اللواء آفي بلوت، تمرين الفرقة قائلاً: "كانت عملية الأسد الصاعد - من وجهة نظرنا - فرصة ممتازة لتعزيز تأسيسها. تذكروا أن تعريف النجاح هو فرصة تلتقي بالقدرة، وقد كانت هناك فرصة عظيمة هنا، وقد لاقت دافعًا هائلًا من أفراد القوات النظامية والدائمة والاحتياطية ذوي القدرات العالية جدًا."
نتنياهو يشكر ترامب على تصريحاته بشأن قضية الرهائن: "معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيغاي ادرعي يصدر بيان إخلاء واسع لمنطقة شمال قطاع غزة
https://x.com/i/web/status/1939189566398709879
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغرد: "أبرموا صفقة في غزة، وأعيدوا الرهائن!"
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