مع بدء العملية في إيران، شُكِّلت فرقة جديدة، هي فرقة جلعاد 96، التي بدأت عملياتها خلال 48 ساعة بدلًا من شهر، بهدف تعزيز ومضاعفة القوة على الحدود الأردنية في مهام أمنية مختلفة.

ولخص قائد القيادة المركزية، اللواء آفي بلوت، تمرين الفرقة قائلاً: "كانت عملية الأسد الصاعد - من وجهة نظرنا - فرصة ممتازة لتعزيز تأسيسها. تذكروا أن تعريف النجاح هو فرصة تلتقي بالقدرة، وقد كانت هناك فرصة عظيمة هنا، وقد لاقت دافعًا هائلًا من أفراد القوات النظامية والدائمة والاحتياطية ذوي القدرات العالية جدًا."