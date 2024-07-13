أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف قائد الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة محمد الضيف بالغارة في المواصي في خان يونس جنوب غزة والتي أسفرت عن مقتل قائد لواء خان يونس في حماس رافع سلامة، فمن هو الضيف الذي لاحقه الجيش الإسرائيلي على مدار ثلاثين عاما والذي يعتقد أنه العقل المدبر لمعظم هجوم السابع من أكتوبر.

Israel Defense Forces

وفقا لمعلومات فلسطينية ، ولد محمد الضيف باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة، وعرف لاحقا باسم محمد الضيف بعد انضمامه الى حماس في الانتفاضة الأولى 1987، والذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية بعد عامين فقط وقضى في السجون الإسرائيلية 16 شهرا.

وطور قائد الذراع العسكرية لحركة حماس شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طور خبرته في صناعة القنابل والقذائف الصاروخية. وتحدثت مصادر في حماس أنه فقد إحدى عينية وأصيب بجروح خطيرة بإحدى ساقيه خلال محاولات اغتيال سابقة. ولقب "الرجل ذي التسع أرواح" من قبل أنصاره بعد نجاته من سبعة محاولات اغتيال، حيث اعتبر أحد أكثر المطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيليه في غزة بعد قائد حماس في غزة يحيى السنوار.