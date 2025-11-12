قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي: سنواجه العنف القومي بقبضة حازمة

علّق قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، على أعمال الشغب التي وقعت أمس في مصنع فلسطيني في بلدة بيت ليد قرب طولكرم، مؤكّدًا أن الجيش سيتعامل مع هذه الظاهرة "بيد من حديد".

وقال بلوط في تصريح رسمي:"الواقع الذي يقوم فيه شبان متطرفون من الهامش الاجتماعي بأعمال عنف ضد الأبرياء وضد قوات الأمن هو واقع غير مقبول وخطير للغاية، ويجب التعامل معه بحزم."

وأضاف أن تعليماته لجنود الجيش الإسرائيلي واضحة:"عدم الوقوف موقف المتفرج، وبذل كل جهد ممكن لمنع أي عمل ذي طابع قومي متطرف."

وأوضح أن الجيش سيعمل بالتعاون الكامل مع الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قائلاً: "فقط من خلال العمل المشترك سنتمكن من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة."