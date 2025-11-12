معبر زيكيم فُتح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة | تحديثات مستمرة
ستنقل المساعدات عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد تدقيق أمني دقيق من قبل إسرائيل • تقرير بأن فريقًا من الصليب الأحمر وحماس يستعد للدخول إلى مناطق "المنطقة الصفراء" للبحث عن جثامين مختطفين
أعلنت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم (الأربعاء) عن إعادة فتح معبر زيكيم الواقع شمال قطاع غزة، للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية أن المساعدات سيتم نقلها عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وذلك بعد إجراء فحوصات أمنية دقيقة من قبل الجهات المختصة في الوزارة.ويعد هذا المعبر من المنافذ القليلة التي تربط شمال قطاع غزة بإسرائيل، وقد أُغلق منذ سبتمبر الماضي لأسباب أمنية. وتهدف إعادة فتحه إلى تسهيل وصول الإغاثة إلى المناطق الشمالية من القطاع، التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة بسبب محدودية الإمدادات.
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي: سنواجه العنف القومي بقبضة حازمة
علّق قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، على أعمال الشغب التي وقعت أمس في مصنع فلسطيني في بلدة بيت ليد قرب طولكرم، مؤكّدًا أن الجيش سيتعامل مع هذه الظاهرة "بيد من حديد".
وقال بلوط في تصريح رسمي:"الواقع الذي يقوم فيه شبان متطرفون من الهامش الاجتماعي بأعمال عنف ضد الأبرياء وضد قوات الأمن هو واقع غير مقبول وخطير للغاية، ويجب التعامل معه بحزم."
وأضاف أن تعليماته لجنود الجيش الإسرائيلي واضحة:"عدم الوقوف موقف المتفرج، وبذل كل جهد ممكن لمنع أي عمل ذي طابع قومي متطرف."
وأوضح أن الجيش سيعمل بالتعاون الكامل مع الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قائلاً: "فقط من خلال العمل المشترك سنتمكن من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة."
الجزيرة: "فريق من الصليب الأحمر وحماس يستعد لدخول المنطقة الصفراء شرق غزة للبحث عن المدنيين المختطفين"
وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بإغلاق إذاعة الجيش: "المحطة أضرت بجهود الحرب"
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم (الأربعاء) عن قراره إغلاق محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، وذلك بعد أكثر من سبعين عامًا على تأسيسها.
وقال كاتس في بيان رسمي إن المحطة، التي أنشئت في الأصل لخدمة الجنود وعائلاتهم، انحرفت عن أهدافها الأساسية وأصبحت "تجرّ الجيش إلى النقاشات السياسية وتضرّ بجهود الحرب والمعنويات الوطنية".
وأوضح الوزير أن البث في الإذاعة سيتوقف بشكل نهائي بحلول الأول من مارس 2026، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم منظومة الإعلام التابعة للجيش وضمان تركيزها على القضايا العسكرية فقط.
في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات من سياسيين وصحفيين في إسرائيل، الذين اعتبروا الخطوة مساسًا بحرية الإعلام ومحاولة لتقييد الأصوات المستقلة داخل المؤسسة العسكرية.
