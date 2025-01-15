عائلة غولدن: "حماس تهتم بعناصرها أكثر من اهتمام نتنياهو بجنوده"

علق سِمحا وليا جولدين، والدا الملازم الإسرائيلي هدار غولدن الذي قتل واختطف على يد حماس في حرب 2014، على صفقة المختطفين التي يجري التفاوض عليها في هذه الفترة.

وكتب الزوجان على صفحتهم في منصة X: "منذ عشر سنوات، أوضحت لنا إسرائيل، أنها لن تطلق سراح الفلسطينيين من محرري صفقة غلعاد شاليط الذين أعيد اعتقالهم خلال حرب 2014، إلا في مقابل المقاتلين المحتجزة جثامينهم لدى حركة حماس في غزة: هدار وأورون شاؤول"، وأضافوا:" الآن، يطلق نتنياهو سراحهم، ولا يعيد هدار وأورون. من وجهة نظرنا، تم إهمال هدار وأورون بشكل دائم. حماس تهتم بعناصرها أكثر من اهتمام نتنياهو بجنوده".

ويأتي ذلك في إطار أن كل عائلة مخطوف أو مخطوفة إسرائيلية، كانت تريد رؤية ابنها في الدفعة الأولى من الصفقة.