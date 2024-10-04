الجيش الإسرائيلي يؤكد احباط محاولة اختطاف جثمان جندي إسرائيلي خلال القتال جنوب لبنان

أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إحباط محاولة اختطاف إحدى جثث الجنود في الحادث الصعب الذي وقع يوم الأربعاء، والذي سقط فيه ثمانية جنود خلال القتال جنوب لبنان.

وتردد أن القتال كان داخل أحد المباني، ولفترة قصيرة أثيرت احتمالية أن تكون الجثة مختطفة، لكن بعد دقائق قليلة تم تحديد مكانها. في هذه الأثناء، وعلى عكس التقارير، لم يكن الأمر يتعلق باختطاف ثلاث جثث، ولا بالنجاح الذي أدى إلى قصف المنطقة.

يُشار إلى أن ثمانية جنود إسرائيليين قُتلوا، الأربعاء، في معارك في جنوب لبنان، وأصيب جنود آخرون. أول قتيل سمح بنشر اسمه - والأول الذي يقتل في المناورة البرية جنوب لبنان، هو النقيب إيتان يتسحاق أوستر. ، من موديعين-مكابيم-ريوت، قائد فريق في وحدة آجوز، تشكيل الكوماندوز، سقط في معركة في لبنان، وهو بجيل 22 عاماً، تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.