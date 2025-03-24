مسؤول في حماس: "رددنا بايجاب على الاقتراح المصري"

أعلن مسؤول في حركة حماس، صباح اليوم (الاثنين)، أن الحركة قبلت الاقتراح المصري الجديد لوقف إطلاق النار في غزة. ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، بمن فيهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسابيع، إضافة الى إطلاق سراح مئات السجناء الأمنيين الفلسطينيين. وذلك بحسب الخطوط العريضة التي طرحها المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي رفضتها المنظمة حتى الآن، قبل انهيار وقف إطلاق النار.

وخلال الليل، قُتل ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا في هجمات، وفقًا لتقارير فلسطينية، بالإضافة إلى عدد من النساء والأطفال. ويشار الى أن وقف إطلاق النار سقط قبل نحو أسبوع، عندما شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على أهداف لحماس في قطاع غزة، أدت إلى اغتيال قادة كبار في حماس. وذلك على خلفية رفض التنظيم إطلاق سراح الرهائن والموافقة على شروط وقف إطلاق النار. قبل يومين، نشرنا أنه على الرغم من استئناف القتال، فإن حماس غير مستعدة لأن تكون مرنة في مطالبها، مما يجعل المفاوضات صعبة.وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـi24NEWS إن "إسرائيل تهاجم غزة منذ 7 أيام، لكن حماس لا تبدي أي استعداد لتغيير مواقفها"، فيما وراء الكواليس، لا تزال مصر تحاول سد الفجوة بين الطرفين.

بعد استئناف الأعمال العدائية، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيانًا رسميًا أشار فيه إلى الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "إننا نلتزم باقتراح المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بإطلاق سراح جميع المختطفين، الأحياء منهم وغير الأحياء، مقدمًا وعلى دفعتين مع وقف إطلاق النار بوساطة - دون تعريض المصالح الأمنية الإسرائيلية للخطر".