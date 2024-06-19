أعلن حزب الله، الأربعاء، مقتل أربعة من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ونعى في بيانات منفصلة كل من: حسن محمد علي صعب (صادق) مواليد 1970 من بلدة يارون وجهاد أحمد حايك (حيدر) مواليد 1999 من بلدة عدشيت وحسن المجتبى يوسف أحمد (كيان) مواليد 1997 من بلدة رشاف وسكان بلدة عيتيت، ووهبي محمد إبراهيم (هادي) مواليد 1989 من بلدة كفركلا، لترتفع حصيلة قتلاه منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 346 عنصرا، وفق الأناضول.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي أطلق من موقعه في المطلة رشقات نارية على بلدة كفركلا ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، وبلدة الخيام وسهل مرجعيون.

وسبق أن أعلن "حزب الله" في بيان اليوم، أن عناصره "شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، استهدف تموضع جنود العدو وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".

استأنف حزب الله عملياته الهجومية على إسرائيل بعد هدوء حذر استمر 48 ساعة بدأ الأحد أول أيام عيد الأضحى ما أدى إلى استئناف عمليات الفعل ورد الفعل من جانب إسرائيل التي نفذت أمس واليوم غارات في بلدة البرغلية استهدفت فيلا استخدمت كقاعدة لنشاطات حزب الله ولا سيما الوحدة الجوية المسؤولة عن إطلاق المسيرات الاستطلاعية على خلفية نشر فيديو لمسيرة هدهد ومهمتها الاستطلاعية فوق ميناء حيفا ومحيط المدينة على مواقعها الحساسة فضلا عن اغتيال عناصر في غارتين استهدفت دراجة وسيارة.