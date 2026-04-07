الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 8 جسور داخل إيران لعرقلة نقل الأسلحة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ هجمات استهدفت 8 مقاطع من الجسور داخل إيران، قال إنها كانت تُستخدم من قبل قوات تابعة للنظام لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الضربات شملت مناطق طهران، كرج، تبريز، كاشان وقم، مشيرًا إلى أن هذه الجسور كانت تُستخدم من قبل جهات عسكرية مرتبطة بالنظام الإيراني.

وأضاف أن استهداف هذه المعابر جاء بهدف منع استخدامها في نقل العتاد العسكري، في إطار العمليات المستمرة ضد البنية التحتية التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.