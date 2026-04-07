اليوم الـ39 للحرب في ايران: الهجمات من إيران تجددت هذا الصباح (الثلاثاء) حيث أُطلقت صواريخ باتجاه منطقة إيلات ووسط إسرائيل، وتوزعت شظايا صاروخ انشطاري في 16 منطقة وسط إسرائيل. ووفقاً لتقرير كشف عن موقعه، فإن المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، يرقد في غيبوبة في مدينة قم.
نيويورك تايمز: أمريكا وإسرائيل تكثفان الضربات للضغط على إيران نحو اتفاق
أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كثّفتا هجماتهما داخل إيران، في محاولة للضغط على طهران لفتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مطلعين أن التصعيد العسكري يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى دفع إيران لتقديم تنازلات، في ظل استمرار التوترات وتصاعد المواجهة في المنطقة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ هجمات استهدفت 8 مقاطع من الجسور داخل إيران، قال إنها كانت تُستخدم من قبل قوات تابعة للنظام لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الضربات شملت مناطق طهران، كرج، تبريز، كاشان وقم، مشيرًا إلى أن هذه الجسور كانت تُستخدم من قبل جهات عسكرية مرتبطة بالنظام الإيراني.
وأضاف أن استهداف هذه المعابر جاء بهدف منع استخدامها في نقل العتاد العسكري، في إطار العمليات المستمرة ضد البنية التحتية التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية.
نتنياهو: استهدفنا سكك حديدية وجسورًا تُستخدم عسكريًا داخل إيران
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجمات داخل إيران تتواصل "بقوة متزايدة"، مؤكدًا أن سلاح الجو استهدف خلال اليوم سكك حديدية وجسورًا تُستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح نتنياهو أن هذه البنية التحتية تُستخدم لنقل مواد خام لصناعة الأسلحة، ونقل أسلحة ومقاتلين، مضيفًا أنها تُوظف في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل والولايات المتحدة ودول في المنطقة.
مصادر باكستانية: المحاولات لجمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات مستمرة
أفاد مصدران باكستانيان لوكالة رويترز بأن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران متواصلة، في محاولة لجمع الطرفين على طاولة المفاوضات.
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد: الأهداف العسكرية للحرب على إيران "تم تحقيقها"
صرح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس خلال زيارة له إلى بودابست بأن الأهداف العسكرية للحرب على إيران قد تم إنجازها.
وانتقد فانس القيادة الإيرانية، قائلاً إنهم لم يكونوا من أسرع المفاوضين ولا تزال كذلك، لكنه أضاف أنه ما زال واثقًا من إمكانية الحصول على رد منها قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الولايات المتحدة تشن غارات على أكثر من 50 هدفًا في جزيرة النفط الإيرانية "خارج"
أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت هجمات على أكثر من 50 هدفًا عسكريًا في جزيرة النفط الإيرانية "خارج".
ونقل موقع وول ستريت جورنال عن مصدر رسمي أمريكي أن العمليات استهدفت مواقع عسكرية متنوعة على الجزيرة، دون الكشف عن حجم الخسائر أو تفاصيل إضافية عن الأضرار.
هجوم على جسر شمال غرب إيران بعد استهداف جسر في الوسط
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم بأن جسرًا على الطريق السريع تبريز-زنجان شمال غرب البلاد تعرض لهجوم، بعد أيام من استهداف جسر آخر في وسط إيران.
وقالت المصادر إن الهجمات على البنية التحتية الحيوية تهدف إلى تعطيل حركة النقل واللوجستيات، ولم تعلن السلطات حتى الآن عن المسؤولين أو دوافع الهجوم.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية داخل إيران، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه الهجمات على النقل المدني والأمن الداخلي.
هجوم على جسر سكك حديدية في إيران يتسبب بمقتل 3 وإصابة 2
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم بأن جسر السكك الحديدية "يحيى آباد" في مدينة كاشان وسط إيران تعرض لهجوم، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.
وجاء هذا الحادث بعد أن دعت القوات الإسرائيلية المواطنين الإيرانيين إلى تجنب السفر بالقطارات وعدم التواجد في المحطات، في تحذير يهدف إلى تقليل المخاطر على المدنيين.
وسلط الحادث الضوء على التوتر الأمني المتصاعد في إيران، خصوصًا في مناطق البنية التحتية الحيوية. لم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن المسؤولين عن الهجوم أو الدوافع وراءه، فيما تواصل فرق الطوارئ التعامل مع آثار الحادث.
إيران تهدد بشل إمدادات النفط والغاز والتصعيد خارج حدودها إذا انتهكت الولايات المتحدة خطوطاً حمراء
أعلن الحرس الثوري الإيراني تحذيرات قوية للدول المجاورة، مؤكدين أن "صبر إيران قد نفد"، وأنه في حال تجاوز الولايات المتحدة للخطوط الحمراء، فإن الرد سيكون يتجاوز المنطقة الجغرافية مباشرة.
كما أضافت القيادة الإيرانية أن الرد قد يشمل استهداف البنية التحتية الأمريكية وشركائها، وتهديدًا محتملًا بـ تعطيل إمدادات النفط والغاز في المنطقة لسنوات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تصعيد عسكري إقليمي واسع وتأثير محتمل على أسواق الطاقة العالمية.
16 موقع سقوط صواريخ في وسط إسرائيل بعد إطلاق من إيران
أعلن نجمة داوود الحمراء عن سقوط 16 شظايا صواريخ في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل، وذلك بعد إطلاق صاروخ انشطاري من إيران. تأتي هذه التطورات في إطار تصعيد متواصل يرفع مستوى التوتر في المنطقة.
أفادت نجمة داوود الحمراء بوقوع أربعة مواقع اصطدام في نهاريا - دون وقوع إصابات