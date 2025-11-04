خطة ترامب لقوة متعددة الجنسيات - والدول التي تتحفظ

بعض الدول التي من المفترض أن تصادق على مشروع القرار بخصوص القوة الدولية ISF أبدت تحفظها على مسودة مشروع القرار التي قدمتها الولايات المتحدة - وذلك بحسب دبلوماسيين غربيين. من بين التحفظات هي حقيقة أن على القوة أن تتعامل مع نزع السلاح - وهو أمر ترفض الدول العربية أن يحدث

. مسألة أخرى: نشاط الجيش الإسرائيلي بالتوازي مع وجود القوة في المنطقة، وأيضًا السؤال: هل ستقدّم الـ ISF تقارير كل فترة معينة لمجلس الأمن.

"هناك الكثير من الملاحظات"، قال أحد الدبلوماسيين لـi24NEWS وأضاف: "سيكون هناك صراع غير بسيط على لغة وصلاحيات هذه القوة".

جهات إسرائيلية تأمل ألا يتم تغيير الصيغة، لكن في ضوء التحفظات، تُعرب عن خشيتها من أن يُبدي الأمريكيون مرونة في بعض القضايا - ويوافقوا على صياغات وصلاحيات لا ترغب بها إسرائيل.

