نجل مختطف في غزة: أقول لمختطفي كيبوتس نير عوز كونوا شجعان لن نتوقف عن القتال من أجلكم

نظم أهالي المختطفين مساء اليوم مظاهرة حاشدة في مدينة تل أبيب، والتي جاءت بعد الإفراج عن المختطفين الثلاثة في الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، حيث بدا الثلاثة بحالة صحية متردية، ما أثار المخاوف والقلق على مصير باقي المختطفين في غزة.

وطالب يزهار نجل المختطف عوديد ليفشتس (84 عاما) والذي ربما سيتحرر الأسبوع المقبل خلال مقابلة مع مراسل i24NEWS وسام كبها بعد الإفراج عن ثلاثة مختطفين السبت:"أطالب الجميع الإلتزام باتفاق وقف إطلاق نار المبرم، اريد أن أقول لأبي مررنا بحدث صعب جراء السابع من أكتوبر، عدد كبير من الكيبوتس قتلوا، لكن رجع عدد منهم كان مختطفا في غزة ويحاولون إعادة بناء الكيبوتس من جديد، أقول لمختطفي كيبوتس نير عوز كونوا شجعان لن نتوقف عن النضال من أجلكم".