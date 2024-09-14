"يلقي باللوم على نتنياهو وحكومته لعدم إنقاذهم ": عائلة أليكس لوبنوف تسمح بنشر فيديو ابنها الذي نشرته حماس

وافقت عائلة المختطف الإسرائيلي ألكس لوفنوف الذي كان من بين المختطفين الستة الذين قتلوا وهم بالأسر في غزة من قبل حماس قبل أسبوعين، على نشر الفيديو الأخير الذي صورته له حماس وهو في الأسر.

ويقول لوبنوف والذي ظهر بظروف صعبة للغاية "مساء الخير للجميع، اسمي لوبنوف ألكسندر. لقد اختطفت من الحفل في برعيم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نحن محتجزون في ظروف صعبة للغاية - نحن خائفون، ولا نستطيع النوم إلا بصعوبة. لقد نقلوني عشرة أماكن لإنقاذ حياتي".

وألقى باللوم على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الهجوم: "أتوجه الى نتنياهو وحكومة إسرائيل، لقد تخليتم عنا في 7 أكتوبر، والآن تواصلون الفشل في كل محاولة لإطلاق سراحنا أحياء. أنتم تحاولون فقط قتلنا حتى لا تقوموا بعقد صفقة، لقد تركت امرأة حامل ووالدين مريضين في المنزل - أيها المواطنون الإسرائيليون، أخرجوا إلى الشوارع وافعلوا كل شيء لإعادتي".