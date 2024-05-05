نتنياهو: "إسرائيل لن توافق على مطالب حماس التي تعني الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق كافة أهدافها"

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحادثات التي عقدت في القاهرة مؤخرا في محاولة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح المختطفين وعلى خلفية التقارير التي أكدت تمسك حماس بشروطها وعدم استعدادها للتنازل عن وقف دائم لإطلاق النار مقابل الشروع باتفاق يعيد المخطوفين ويؤسس لترتيبات اليوم التالي للحرب.

واعتبر نتنياهو التقارير التي تتناقلها وسائل الإعلام بأنها تلحق الضرر بمفاوضات إطلاق سراح المختطفين، وتفاقم معاناة أسر المختطفين، وفق تعبيره. وقال نتنياهو إنه "خلافاً لهذه المنشورات، فإن حماس هي التي تمنع إطلاق سراح مختطفينا. ونحن نعمل بكل السبل الممكنة لتحرير المختطفين. إنهم في أذهاننا".

وتابع نتنياهو: "إسرائيل كانت ولا تزال مستعدة لعقد هدنة في القتال لتحرير مختطفينا. وهذا ما فعلناه عندما أطلقنا سراح 124 رهينة وعدنا للقتال، وهذا ما نحن مستعدون للقيام به اليوم".

وقال نتنياهو في كلمة مطولة إنه "تم العمل على مدار الساعة خلال الأسابيع الأخيرة، للتوصل إلى اتفاق يعيد المختطفين، ومرة أخرى، وعلى عكس المنشورات تماماً، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أعطينا فريق التفاوض تفويضاً واسعاً جداً لتمكين اتفاق كهذا. لقد فعلنا ذلك من منطلق واجبنا العميق تجاه المختطفين، ووضع حد للمعاناة الرهيبة التي يعيشها ذووهم".

واستطرد رئيس الوزراء: "طوال المفاوضات، أبدت إسرائيل استعدادها لقطع شوط طويل. طريق طويل وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه "سخي للغاية".

ولكن في حين أبدت إسرائيل هذا الاستعداد، ظلت حماس متحصنة في مواقفها المتطرفة، وأهمها المطالبة بسحب جميع قواتنا من القطاع، وإنهاء الحرب، وترك حماس معافاة. ولا يمكن لدولة إسرائيل أن تقبل بذلك. نحن لسنا مستعدين لقبول وضع تخرج فيه كتائب حماس من مخابئها، وتسيطر على غزة مرة أخرى، وتعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية، وتعود إلى تهديد مواطني إسرائيل في البلدات المتاخمة لغلاف غزة وفي جميع أنحاء البلاد.

وتابع نتنياهو: "في هذه الحالة، فإن أكتوبر المقبل هو مسألة وقت فقط. وستكون حماس قادرة على الوفاء بوعدها بارتكاب المجازر والاغتصاب والاختطاف مرارا وتكرارا.

ألهذا سقط الأبطال والبطلات؟ هل دفعنا ثمنا باهظا لا يطاق مقابل ذلك؟

الجواب هو - لا! إن الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة فظيعة لدولة إسرائيل. سيكون ذلك انتصارا كبيرا لحماس، ولإيران، ولمحور الشر برمته. وسوف يُظهرنا ذلك بموقف الضعفاء - سواء لأصدقائنا أو لأعدائنا.

وهذا الضعف لن يؤدي إلا إلى تقريب الحرب المقبلة، وسيدفع اتفاق السلام المقبل إلى أبعد من ذلك. ولأن التحالفات لا تتم مع الضعفاء والمهزومين، بل تتم مع الأقوياء والمنتصرين.

ولذلك فإن إسرائيل لن توافق على مطالب حماس التي تعني الاستسلام، وستواصل القتال حتى تحقيق كافة أهدافها".