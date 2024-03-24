تقرير: إسرائيل تبحث توزيع مسدسات على القادة المحليين وشيوخ العشائر في غزة

جاء هذا بعد أن تعرض هؤلاء القادة الى تهديدات على حياتهم بعد أن توجه اليهم مسؤولون إسرائيليون

i24NEWS
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توثيق نشاط الفريق القتالي للواء السابع
توثيق نشاط الفريق القتالي للواء السابعIDF spokeman

تبحث المؤسسة الأمنية توزيع مسدسات وأسلحة للقادة المحليين وشيوخ العشائر في غزة بغرض الدفاع عن النفس- وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن ذلك جاء بعد أن تعرض هؤلاء القادة الى تهديدات على حياتهم بعد أن توجه اليهم مسؤولون أمنيون إسرائيليون بغرض استبدال مسؤولي حماس. 

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موقف المؤسسة الأمنية أنه بدون المجموعات المسلحة في غزة، والتي لا نتنمي لحماس، لا يمكن خلق بديل سلطوي لحماس، التي تحاول وفقا للتقرير استعادة السيطرة في شمال غزة ومركز القطاع.

ويشار إلى أن قضية تسليح الغزيين والقادة المحليين في غزة، وأيضا قضية من سيسيطر في غزة بعد اليوم التالي، سيتم طرحها في الاجتماع بين وزير الأمن غالانت ووزير الدفاع الأمريكي اوستن، ومن الممكن أن يوافق الأمريكيون أن يدخلوا بأنفسهم هذه المسدسات بعد موافقة إسرائيل وشيوخ العشائر والذين توافق عليهم إسرائيل مسبقا.

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