تحقيق الجيش الإسرائيلي: هكذا سقطت قاعدة ناحال عوز بيد حماس في 7 أكتوبر

تخطيط دقيق، وإخفاق أمني مرعب، تفاصيل صادمة تكشف عنها تحقيقات جديدة للجيش الإسرائٔيلي من هجوم الفصائل الفلسطينية على موقع ناحل عوز في غلاف غزة خلال السابع من أكتوبر.

تقرير الجيش الإسرائيلي، يُشير إلى أن مسلحي حماس كانوا على دراية بموقع كل غرفة وكل نقطة داخل القاعدة، وعرفوا أماكن وجود الحراس، واختاروا الهجوم على القاعدة في الوقت الذي كان فيه عدد القوات منخفضًا.

الموجة الأولى من الهجوم على قاعدة ناحال عوز بدأت عند الساعة السادسة والنصف صباحًا، وشارك في اقتحام المكان نحو خمسة وستين مسلحًا، وكان حينها في القاعدة نحو مئة وستين جنديًا داخل القاعدة.

عند الساعة السابعة، وبعد إصابة قائد السرية هناك، بدأ المسلحون في التسلل للقاعدة نفسها، وخلال نصف ساعة، قتل الجنود الذين كانوا يحاولون الدفاع عن القاعدة، بعد خمسون دقيقة، أعادت القوات الإسرائيلية تنظيم صفوفها لشن هجوم مضاد، لكنها فشلت، خاصة بعد مقتل قائد السرية وفرقته عقب تعرضهم لكمين.

الساعة التاسعة صباحًا، بدأت الموجة الثانية من تسلل 50 مقاتلًا من القسام، قبل أن تبدأ الموجة الثالثة والأكبر عند الساعة العاشرة مع وصول مئة مقاتل جديد إلى قاعدة ناحل عوز، ومن ثم بدأت معها عمليات الأسر للجنود.

عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا اختُرقت القاعدة العملياتية وانقطع الاتصال بالقاعدة، قبل أن تبدأ عملية الانسحاب لمقاتلي القسام ومعهم مجموعة كبيرة من الجنود الأسرى.

بعد نشر التقرير، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن ضعف التأهب العسكري، وسوء التقديرات الاستخباراتية، إلى جانب التخطيط المسبق من قبل حماس، أدت إلى واحدة من أسوأ الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الإسرائيلية، مما أثار جدلًا واسعًا داخل إسرائيل حول ضرورة مراجعة السياسات الأمنية والعسكرية في المنطقة.