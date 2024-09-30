تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يبدأ بتحركات أولية استعدادا لاجتياح بري في لبنان
غالانت :"المرحلة الأولى من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبا"• جسم طائر اقترب الى دمشق وتسبب بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وسماع أصوات انفجارات • مسيرة سقطت قرب فندق في الجولان
اليوم الـ360 للحرب: وزير الأمن يوآف غالانت وصل اليوم (الاثنين) إلى الحدود الشمالية وأوضح:"اغتيال نصر الله ليس الخطوة الأخيرة". ودوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي وطبريا وهضبة الجولان. سقوط طائرة مسيرة قرب فندق برما واقتراب طائرة من منطقة دمشق وتسبب في تفعيل المنظومات الدفاعية وسماع أصداء الانفجارات.
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الكابنيت الإسرائيلي يصادق على المرحلة التالية من العملية في لبنان
وافق الكابينيت السياسي الأمني المصغر على المرحلة التالية من العملية في لبنان. وخلال النقاش احتج الوزراء على التسريبات التي خرجت من الولايات المتحدة حول المناورة، بعد أن تلقوا تحديثا من إسرائيل. كما تساءل هؤلاء الوزراء عن سبب إشارة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى المناورة حتى قبل بدء النقاش، وتم شرح ذلك لهم أنه من الضروري التطرق الى التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية.
رويترز: انفجار ضخم في ضاحية بيروت الجنوبية
هغاري حول التقارير المتعلقة بعمليات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية: "لا تنشروا شائعات غير مسؤولة"
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كولونيل دانييل هاغاري على التقارير المتعلقة بالاجتياح البري إلى لبنان، قائلا: "نطلب عدم تمرير أي تقارير حول أنشطة القوات، حرصا على أمن قواتنا. التزموا بالتقارير الرسمية فقط ولا تنشروا شائعات غير مسؤولة".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية: "أخلوا بيوتكم فورًا"
دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، سكان منطقة الضاحية في بيروت إلى إخلاء المباني المجاورة لثلاثة أحياء: الليلكي، حارة حريك، برج البراجنة "أنتم بالقرب من منشآت حزب الله والجيش الإسرائيلي سيتحرك بقوة ضدهم. من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، يجب عليكم إخلاء هذه المباني على الفور والابتعاد عنها مسافة 500 متر على الأقل".
تقرير: الجيش الإسرائيلي يدعو السكان إلى إخلاء البلدات الحدودية في جنوب لبنان
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" باللغة العربية أن "الجيش الإسرائيلي يدعو سكان البلدات الحدودية في جنوب لبنان إلى الإخلاء".
تقرير سعودي: دخول دبابات إسرائيلية إلى جنوب لبنان
أفادت شبكة التلفزيون السعودية "العربية" عن "دخول دبابات إسرائيلية إلى بلدة رميش في جنوب لبنان"
تقارير عربية: الجيش الإسرائيلي اجتاز الحدود في جنوب لبنان
تقرير: الجيش اللبناني تراجع خمسة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل
انسحب الجيش اللبناني خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وسط أنباء عن دخول بري إسرائيلي متوقع إلى أراضي البلاد، هذا ما قاله مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز.
تقرير: الجيش اللبناني انسحب من مواقعه على الحدود الجنوبية مع إسرائيل استعدادا لعملية برية
ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن قوات اليونيفيل طلبت من الجيش اللبناني إخلاء بعض مراكزها على الحدود الجنوبية، تمهيداً للعملية البرية الإسرائيلية، وبحسب التقرير فقد تم إخلاء المواقع مساء اليوم إلى ذلك، أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أنه خلال الساعتين الأخيرتين، تعرضت منطقتا الوزني والخيام لقصف مدفعي متواصل في جنوب لبنان.
رصد حوالي 10 عمليات إطلاق تم اعتراض بعضها
عبرت نحو 10 قذائف الأراضي اللبنانية بعد صافرات الإنذار في منطقة الجليل والخليج. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه تم اعتراض بعض عمليات الإطلاق.
الجيش الإسرائيلي: دمرنا منصات إطلاق صواريخ أرض جو على بعد 1.5 كيلومتر من مطار بيروت
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية هاجمت بنية تحتية لمنصات إطلاق صواريخ أرض جو وضعها حزب الله على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من مطار بيروت الدولي، وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن هذه البنية التحتية، مثل البنى التحتية الأخرى لنظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله وينتشر في جميع أنحاء لبنان ويشكل تهديدا لمجال الطيران الدولي.
الحوثيون عن الهجوم الإسرائيلي في اليمن: "سنصعد العمليات العسكرية ضد العدو"
أشار الحوثيون إلى الهجوم الإسرائيلي أمس في اليمن، وقالوا إن "إسرائيل نفذت 17 هجوماً على عدة منشآت مدنية في الحديدة، بينها الميناء ومحطة الكهرباء". كما أفادت التقارير بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 57 آخرين في الهجوم، وأن "هذه الجريمة سيتم الرد عليها بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو في المستقبل القريب".
البنتاغون: سنرسل آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط
أشار البنتاغون إلى احتمال حدوث اجتياح بري إسرائيلي للبنان، وأبلغ أن الولايات المتحدة وإسرائيل ما زالتا تناقشان "أفضل السبل للمضي قدمًا". وأشار البنتاغون أيضًا إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير في اليمن، وقال إن إسرائيل أعلنت عنه لكنها لم تنسق ذلك مع واشنطن. وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة سترسل آلاف القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن في المنطقة وحماية إسرائيل إذا لزم الأمر.
الأمم المتحدة: 66% من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت منذ بداية الحرب
وزعمت الأمم المتحدة أن ثلثي المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت منذ بدء الحرب، وأظهرت صور الأقمار الصناعية في 3 و6 سبتمبر/ايلول تدهورًا كبيرًا في الوضع في المنطقة. وبحسب المنظمة فإن 163,778 من المباني في قطاع غزة تضررت حتى الآن. وفي تقييم سابق لصور الأقمار الصناعية من بداية شهر يوليو/تموز، تبين أن 63% من المباني في غزة قد تضررت.
حزب الله يزعم: أطلقنا صاروخ كروز على الجليل
يزعم حزب الله أنه أطلق صاروخ كروز من طراز "نور" باتجاه كفار جلعادي في إصبع الجليل.
تقرير أمريكي: التحرك البري الإسرائيلي قد يبدأ اليوم
ذكرت شبكة "سي بي إس" الأميركية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تعتزم تنفيذ عملية برية محدودة داخل لبنان، وهو ما أكده مصدر أميركي مسؤول للشبكة، على حد قوله، وقد تبدأ العملية البرية في لبنان خلال الساعات المقبلة
بايدن: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن في الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار "الآن" في الشرق الأوسط، وتأتي كلماته بعد أنباء في الولايات المتحدة عن أن إسرائيل قد تشن قريبا عملية برية محدودة في لبنان. وفي وقت لاحق، سُئل بايدن عما إذا كان "يشعر بالارتياح" إزاء احتمال اجتياح إسرائيل للبنان برا، فقال: "أرتاح إن توقفت إسرائيل عن ذلك"