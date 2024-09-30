تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يبدأ بتحركات أولية استعدادا لاجتياح بري في لبنان

اليوم الـ360 للحرب: وزير الأمن يوآف غالانت وصل اليوم (الاثنين) إلى الحدود الشمالية وأوضح:"اغتيال نصر الله ليس الخطوة الأخيرة". ودوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي وطبريا وهضبة الجولان. سقوط طائرة مسيرة قرب فندق برما واقتراب طائرة من منطقة دمشق وتسبب في تفعيل المنظومات الدفاعية وسماع أصداء الانفجارات.

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