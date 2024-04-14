هل نقترب من عملية رفح؟ إسرائيل تجند لوائي احتياط في غزة

هل بعد أسابيع طويلة من الانتظار والاستعداد يقترب الجيش الإسرائيلي من بدءه للعملية العسكرية في رفح؟ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم عن تجنيد موسع لقوات الاحتياط في قطاع غزة، في المقابل أجل نتنياهو العملية العسكرية في رفح، اتخذ هذا القرار من جانب نتنياهو المستوى السياسي خلال الأيام الأخيرة. في حين تواصل إسرائيل الاستعداد لعملية رفح، لكن ليس من المعروف حتى الآن بالضبط حجم الهجوم الإسرائيلي المخطط له جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بالتناسب مع تقييم الوضع، الجيش الإسرائيلي يجند خلال الأيام القادمة لوائي احتياط لمهمات عملياتية في منطقة غزة، تجنيدهم سيتيح مواصلة الجهود والجاهزية للدفاع عن دولة إسرائيل والحفاظ على أمن السكان".

ويشار الى أن نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي أن "الانتصار يلزم الدخول الى رفح وتدمير كتائب حماس, هذا سيحدث يوجد تاريخ". وصرح نتنياهو أكثر من مرة مصادقته على الخطط العملياتية لعملية في رفح.

ومن المتوقع مواصلة النقاشات حول العملية في رفح بين الإدارة الأمريكية ومسؤولين إسرائيليين. هذه المباحثات من المتوقع ان تجري على المستوى المهني، حيث من المتوقع أن يتم تشكيل البعثة الإسرائيلية من وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي والتي ستنطلق الى واشنطن مستقبلا.