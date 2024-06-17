تغطية متواصلة| استمرار القصف في غزة ومقتل 13 جنديًّا إسرائيليّا منذ السبت

تستمر المعارك بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين في قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى من الجنود الإسرائيليين منذ يوم السبت إلى 13 جنديًا. وأفادت إذاعة الجيش بأن ثمانية من هؤلاء الجنود قُتلوا في رفح، فيما قُتل اثنان في شمال القطاع، وأصيب آخرون بجروح قاتلة. إجمالاً، قُتل جندي واحد نتيجة إصابته بجراح بليغة.

تأتي هذه الأحداث في اليوم الأول من عيد الأضحى، حيث تتواصل الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية على مناطق وأحياء مختلفة من غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وقد بدأت هذه الحرب في السابع من أكتوبر 2023، ووصلت حصيلتها حتى الآن إلى 37,337 قتيلاً و85,299 جريحًا.

وفي نفس السياق، استهدف الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية أطراف بلدة كفرشوبا، كما شن غارات جوية على بلدة يارون جنوبي لبنان. تصاعدت حدة التوترات على الحدود اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تهديدات متبادلة من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.