تغطية متواصلة| استمرار القصف في غزة ومقتل 13 جنديًّا إسرائيليّا منذ السبت

تغطية متواصلة| استمرار القصف في غزة ومقتل 13 جنديًّا إسرائيليّا منذ السبت
تصاعد التوترات: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنود إضافيين في غزة ولبنان
تستمر المعارك بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين في قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى من الجنود الإسرائيليين منذ يوم السبت إلى 13 جنديًا. وأفادت إذاعة الجيش بأن ثمانية من هؤلاء الجنود قُتلوا في رفح، فيما قُتل اثنان في شمال القطاع، وأصيب آخرون بجروح قاتلة. إجمالاً، قُتل جندي واحد نتيجة إصابته بجراح بليغة.
تأتي هذه الأحداث في اليوم الأول من عيد الأضحى، حيث تتواصل الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية على مناطق وأحياء مختلفة من غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وقد بدأت هذه الحرب في السابع من أكتوبر 2023، ووصلت حصيلتها حتى الآن إلى 37,337 قتيلاً و85,299 جريحًا.
وفي نفس السياق، استهدف الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية أطراف بلدة كفرشوبا، كما شن غارات جوية على بلدة يارون جنوبي لبنان. تصاعدت حدة التوترات على الحدود اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تهديدات متبادلة من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.
نتنياهو يعلن حل مجلس الحكومة الحربي بعد خروج معسكر الدولة: استبعاد بن غفير من المناقشات الأمنية الحساسة
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الوزراء اليوم (الاثنين) أنه سيحل حكومة الحرب، التي تم تشكيلها بعد انضمام عضو الكنيست بيني غانتس إلى الحكومة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر. وذلك بعد ثمانية أيام من إعلان غانتس تقاعده من الحكومة ورحيل حكومة الحرب مع عضو حزبه عضو الكنيست غادي آيزنكوت.
بيان بايدن: نبذل ما بوسعنا لوقف الحرب في غزة
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تبذل كل ما في وسعها لوضع حد للحرب في قطاع غزة، وتحرير جميع المحتجزين، وتقديم الإغاثة الإنسانية، والعمل نحو حل الدولتين في المستقبل.
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ ومسيّرة باتجاه الشمال منذ بداية الحرب
مبعوث بايدن يصل إسرائيل، اليوم، لبحث "خفض التوتر في الشمال"
"مصادر رفيعة المستوى في الولايات المتحدة تعترف بأن السبيل للتوصل إلى اتفاق في الشمال (الحدود مع لبنان) يكمن أولا في إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين".
استمرار العمليات العسكرية في رفح: تحديات وتطورات مهمة في مواجهة حماس
تواصل الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي، بدعم من الشاباك والقوات الجوية وقوات أخرى مثل الفرقة 99، عملياتها في رفح بجنوب قطاع غزة. ومنذ بداية العملية التي شملت السيطرة على معبر رفح وانتشار الفرق القتالية في مختلف القطاعات، تم تحقيق تقدم كبير في السيطرة على محور فيلادلفيا، حيث تعمل القوات على اكتشاف وتدمير أنفاق حماس التي تستخدم لتعزيز التنظيم الإرهابي.
تشير تقارير الجيش الإسرائيلي إلى أن حوالي 500 إرهابي تم القضاء عليهم في رفح، كما تم العثور على حوالي 100 مدخل للأنفاق. وتعتبر كتائب حماس في رفح متخصصة في استخدام أنواع مختلفة من المتفجرات، ما يجعلها تهديدًا خطيرًا للقوات الإسرائيلية التي تواجه عمليات تفخيخ المباني وزرع العبوات الناسفة في الطرقات.
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