حماس تنفي علاقتها مع "كتائب محمد الضيف" وإسرائيل "تحمل الشرع مسؤولية إطلاق الصواريخ"

نفت حركة حماس أي علاقة لها مع المجموعة التي أطلقت على نفسها "كتائب الشهيد محمد الضيف"، وتبنت إطلاق صاروخي جراد من سوريا تجاه جنوب الجولان، وكانت هذه المرة الأولى التي يطلق فيها صواريخ من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود الشرع.

في المقابل صرح قيادي في هذه المجموعة للجزيرة أن "العمليات ضد إسرائيل لن توقف ، وهي رد على المجازر في غزة وعملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة"، يأتي هذا التصريح على ضوء اتخاذ المجموعة اسم قائد الجناح العسكري للقسام محمد الضيف في غزة والذي اغتالته إسرائيل.

ويشار إلى أن هذه المجموعة أعلنت عن تأسيس نفسها في بيان نشرته في 31 أيار الماضي عبر صفحتها على "تلغرام".

من جانبها أشارت وزارة الخارجية السورية، إلى أنه "لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل حتى اللحظة"، ولفتت إلى أنه "هناك جهات عديدة قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة"، وأضافت "الأولوية القصوى بجنوب البلاد هي بسط سلطة الدولة وإنهاء السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قصف مدفعيته لأهداف في جنوب سوريا، ردا على الهجوم ، وقال الجيش، في بيان: "قبل قليل، قصفت المدفعية جنوب سوريا ردا على إطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نحمل أحمد الشرع المسؤولية المباشرة عن أي تهديد أو إطلاق نار موجه إلى إسرائيل، سيأتي رد شامل قريبا، ولن نسمح بالعودة إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول".