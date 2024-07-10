نصر الله :"نحقق كل أهدافنا بالمعركة يوميا ومستعدون لأسوأ السيناريوهات"

تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم (الأربعاء) وقال "إننا نحقق أهدافنا في المعركة كل يوم - وإسرائيل تعترف بذلك"، وشدد على أنه سيواصل القتال طالما استمرت الحرب في غزة: "لا تخطئوا، نحن في المعركة حتى النهاية" وأضاف: "منذ البداية، أردنا إنهاك الجيش الإسرائيلي - وقد تحقق ذلك. ومن خلال الاستنزاف ننجح بتشغيل جزء كبير من قدرات إسرائيل حتى لا تدخل إلى غزة وحتى تفهم أن وقف إطلاق النار في غزة يعني وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضاف نصر الله في كلمته :""لقد دمرنا العديد من البنى التحتية التجسسية الإسرائيلية، التي استخدمت كل وسائلها التكنولوجية المتقدمة - ولا يزال لدينا عدد قليل جدًا من الضحايا. هناك عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الشمالية بسبب الخوف من حدوث ذلك غزو للجليل. إسرائيل تهدد بغزو بري لمنطقة الليطاني - ولكن التهديد هو تهديد خامل. الجيش الإسرائيلي لم ينجح في رفح – إذن هل مهتم بدخول جنوب لبنان؟"

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى المفاوضات بين إسرائيل وحماس، قائلا: "نحن لا ننتظر نتائج المباحثات في قطر - ولكن ما توافق عليه حماس، سنوافق عليه أيضا، دون إضافات أو تغييرات. نحن في الواقع جبهة مساعدة لحماس في غزة. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك اتفاق – فلن نتوقف. إذا قررت إسرائيل مهاجمة لبنان بعد الحرب في غزة فسنرد. لقد فهم العالم أن إسرائيل غير قادرة على اتخاذ القرار عسكريا".

وأضاف نصر الله في كلمة ألقاها في ذكرى مقتل قائد وحدة "عزيز" في حزب الله أبو نعمة ناصر في غارة جوية على منطقة صور: "إسرائيل لا تتحدث عن القضاء على حزب الله وعن حرب شاملة - لأنها ترى نتائج العملية في غزة. إنهم يتحدثون عن إخراج حزب الله من الحدود وقوة الرضوان على وجه الخصوص - ولكن هذا ليس اليوم الوحيد الذي تمر فيه إسرائيل حاليا بأزمة - لكن لا بد من الاستعداد لأسوأ السيناريوهات إذا أصر نتنياهو على إطالة أمد الحملة فهو يقود إسرائيل نحو الدمار".

وقال: "عندما تصل الدبابات إلى حدودنا، فهي تعرف ما ينتظرها، تبقى لدينا الكثير من الذخيرة". وأضاف: "نثبت ذلك في كل رد على تصفية كبار أعضاء التنظيم، إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف في كل مرة. نحن لسنا خائفين من إسرائيل، وهم يفهمون ذلك، لذا فإن أنشطتهم معتدلة".