غارة إسرائيلية تقتل القيادي بحزب الله وشقيق صلاح غندور والملقب "بالشبح"

تحدث موقع "جنوبية" اللبناني أن قيادي في حزب الله ، ملقب بالشبح قتل خلال العمليات العسكرية الأخيرة جنوب لبنان، ووفقا للموقع فإن حسن غندور هو قائد ميداني في حزب الله، شقيق صلاح غندور والملقب بـ"جعفر" والذي نفذ عملية انتحارية عام 1983.

وذكر الموقع أنه علم عن الأمر وفقا لصفحات موالية لحزب الله ، وأخرى لأقارب قتلى حزب الله في مواقع التواصل الاجتماعي عن هويته، نظرا لأن حزب الله توقف عن نعي مقاتليه كما اعتاد خلال فترة التصعيد منذ السابع من أكتوبر، باستثناء قادة الصف الأول.

وانتشرت صور حسن غندور في صفحات أنصار حزب الله، وذكرت إن لقبه "الشبح" وزعمت أن من أطلق عليه هذا الاسم هو القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين حيث كان "غندور درع السيد صفي الدين". في حين ذكرت صفحات إسرائيلية أن حسن غندور كان مقرّبا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اغتيل في 27 أيلول/أكتوبر الفائت، وذكر الموقع انه يتعذر عليه التأكد من وجود مثل هذه العلاقة مع صفي الدين أو نصر الله.

ووفقا للوكالة الوطنية قتل غندور في إسرائيلية على كفر ملكي في إقليم التفاح بعد ظهر الأربعاء.

وحسن غندور هو شقيق صلاح الغندور الذي نفذ عملية انتحارية في مركز قيادة إسرائيلي ومركز الإدارة المدنية في مدينة بنت جبيل عام 1995، وصودف ان دخلت قافلة إسرائيلية كانت تدخل من إسرائيل وأخرى تخرج، فقام بتفجير نفسه ودمر المبنى بالكامل ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وعشرات الجرحى.